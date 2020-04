Ste si kdaj želeli igrati v filmu Martina Scorseseja? Zdaj imate priložnost. #video

Robert De Niro in Leonardo DiCaprio sta se pridružila zvezdniškemu izzivu All In Challenge, pri katerem znane osebnosti iz šovbiznisa, športa in z drugih področij v zameno za dobrodelne donacije ponujajo različne izkušnje, večinoma druženje z njimi samimi.

De Niro in DiCaprio sta tako v zameno za donacijo v sklad Americas Food Fund, ki v času pandemije koronavirusa zagotavlja hrano pomoči potrebnim, ponudila vlogo v novem filmu Martina Scorseseja.

"Če ste se kdaj spraševali, kako je delati z velikim Martinom Scorsesejem, Robertom De Nirom in mano, imate zdaj priložnost za to," je ob zgornjem videu na Instagramu zapisal DiCaprio, "z Robertom bova igrala v novem filmu z naslovom Killers of the Flower Moon, ki ga bo režiral Martin Scorsese. Ponujava vam manjšo vlogo, priložnost, da na snemanju preživite dan z nami tremi in se udeležite premiere."

Omenjeni film je priredba knjige z istim naslovom, ki govori o preiskavi umorov ameriških staroselcev v Oklahomi, iz katere se je rodil Zvezni preiskovalni urad (FBI). Snemanje filma bi se moralo začeti marca, a je načrte prekinil koronavirus.

