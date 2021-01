Starše razburja risanka, v kateri ima glavni lik ogromen penis #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nad vodilnega izdajatelja televizijskih programov na Danskem se je te dni vsul plaz kritik razjarjenih staršev, ki ne skrivajo ogorčenja nad risanko "John Dillermand". V njej ima namreč glavni lik tako velik moški spolni ud, da si lahko z njim pomaga pri vrsti vsakdanjih opravil. Risanko sicer večina Dancev dojema kot zelo smešno in meni, da na pozitiven način prispeva k učenju otrok o človeški anatomiji.

Čeprav v animirani seriji Dillermandov spolni ud ni eksplicitno prikazan, se danski starši jezijo predvsem na dejstvo, da se celotna premisa risanke vrti okoli njegove moškosti, s katero si, v trenutkih absurdnih scenarijev oziroma igranih izsekov, kot omenjeno, pomaga pri povsem vsakdanjih opravilih, kot je recimo sprehajanje psa.

Tako lahko gledalci že v uvodni špici uživajo v prizorih, kjer brkati lik svoj dolgi črtasti penis uporabi kot ribiško palico, s pomočjo katere mu uspe izvleči iz reke štedilnik, že v drugem prizoru pa mu spolni ud služi kot propeler za letenje. V prvi epizodi si, recimo, John Dillermand med peko hrenovk na žaru zaradi nespretnosti skoraj "zažge penis," a mu ga uspe še pravočasno pogasiti, in podobno.

Risanka je zaradi takšnih in drugačnih norčavih prizorov med širšo dansko javnostjo doživela pozitiven odziv. Predvsem uporabniki spleta pravijo, da je risanka zelo smešna, nekateri od njih pa celo menijo, da serija na lahkoten in zabaven način otroke seznani s človeško anatomijo.

Takšnega mnenja si seveda ne delijo vsi, ki se ne morejo sprijazniti nad pomembnostjo Dillermandovega penisa, ki jo risanki pripisujejo njeni ustvarjalci. Član desne danske ljudske stranke Morten Messerschmidt tako pravi, da otrok ne bi smeli siliti h gledanju risank, ki prikazujejo dimlje odraslega moškega.

Dillermand kot lik drugačnosti

Nekaj staršev se je obrnilo na uradno Facebook stran televizijske mreže, ki risanko tudi predvaja, in pozvali k ukinitvi programa. Na dogajanje so se nato odzvali tudi pri ponudniku. Kot je za CNN dejala njihova tiskovna predstavnica Sarah Cecilie, si večina tistih, ki risanko kritizirajo, te sploh ni ogledala.

Kot je dodala, se na Danskem iz kritikov Johna Dillermanda norčujejo. "Več sto tisoč gledalcev podpira Dillermanda. Risanka je pri nas izjemno uspešna in veliko število otrok jo spremlja," je povedala in dodala, da si je prvo epizodo ogledalo 200 tisoč gledalcev.

V spletnem opisu oddaje ponudnik DR navaja, da čeprav črnolasega Johna genitalije spravljajo v neprijetne situacije, je te mogoče uporabiti za sprejemanje drugačnosti. DR je sicer najstarejša in najbolj znana danska izdajateljica televizijskih programov in je bila ustanovna članica Evropske radiodifuzne zveze. Omrežje financirajo davkoplačevalci in se lahko primerja z britanskim BBC ali slovensko RTV.