Spider-Man se vrača, in to v velikem slogu!

Oglasno sporočilo

Tretji del najnovejše filmske trilogije je ponovno podpisal režiser Jon Watts. V sedemindvajsetem filmu iz Marvelovega vesolja naslovno vlogo ponovno odigra prikupni Tom Holland, ki pa ni edini, ki se vrača k svoji vlogi. Ena največjih zanimivosti o filmu SPIDER-MAN: NI POTI DOMOV je namreč prav neverjetna igralska zasedba.

Poleg Toma Hollanda v filmu igrajo še Zendaya v vlogi Petrove punce MJ, pa še Benedict Cumberbatch kot Doktor Strange, oskarjevca Marisa Tomei kot teta May in J. K. Simmons kot Jonah Jameson ter Benedict Wong in Jon Favreau.

Vsi so se doslej pojavili v vsaj enem filmu iz Marvelovega sveta, vendar je šel SPIDER-MAN: NI POTI DOMOV še korak dlje, saj so se tako med igralsko zasedbo kot seveda med samimi liki filma znašli tudi Willem Dafoe, Alfred Molina in Jamie Foxx, ki so v prejšnjih filmih o superjunaku Spider-Manu igrali glavne negativce. Dafoe je bil Norman Osborn oziroma Zeleni škrat v prvem Spider-Manu iz leta 2002, v katerem je naslovnega junaka igral Tobey Maguire; Alfred Molina je bil Otto Octavius oziroma Doktor Octopus v Spider-Manu 2 iz leta 2004, Jamie Foxx pa je bil Max Dillon oziroma Electro v filmu Neverjetni Spider-Man 2 iz leta 2014 z Andrewom Garfieldom v glavni vlogi.

Že po igralski zasedbi je torej jasno, zakaj je SPIDER-MAN: NI POTI DOMOV Marvelov film, ki je vzbudil največ pričakovanja po uspešnici Maščevalci: Zaključek.

To vsekakor potrjuje tudi dejstvo, da je prvi napovednik za ta film takoj po objavi porušil rekord po številu ogledov filmskega napovednika. V prvih štiriindvajsetih urah po objavi je napovednik filma SPIDER-MAN: NI POTI DOMOV po vsem svetu namreč zabeležil več kot 355 milijonov ogledov in s tem podrl rekord napovednika za film Maščevalci: Zaključek.

Iz zadnjega napovednika je razvidno, da bo Petra Parkerja preganjalo več sovražnikov iz prejšnjih delov: Doktor Octavius, Zeleni škrat, Electro, Sandman in Kuščar. Vsi bodo prišli iz drugih dimenzij, potem ko bo Doktor Strange s čarovnijo, ki spreminja smer, odprl vrata v različne svetove.

Čeprav napovednik ne razkriva, ali se bosta v filmu pojavila tudi nekdanja Spider-Mana Tobey Maguire in Andrew Garfield, so družbena omrežja in spletni forumi že dolgo polni različnih ugibanj in teorij oboževalcev, češ da bi bilo kaj takega povsem mogoče.

To bi lahko bil tudi zadnji film, v katerem Tom Holland igra Spider-Mana.

Akcijski spektakel SPIDER-MAN: NI POTI DOMOV bo v naših kinematografih od 16. decembra.

Naročnik oglasnega sporočila je CON FILM D. O. O., LJUBLJANA