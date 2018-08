Slovo Tudorjev in vrnitev Beowulfa #foto #video

Beowulf: Vrnitev v Shieldlands

Premierno od petka, 14. septembra, ob 21. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 13 x 60 min. │ Foto: BBC Studios

Impresivna dela ustvarjalca Jamesa Dormerja vključujejo televizijske uspešnice kot so Wallander, Strike Back, Spooks, Medičejci: Gospodarji Firenc in prihajajočo serijo Medičejci: Veličastni.

V novi upodobitvi enega od najbolj trdoživih literarnih junakov in v družbi osupljivih likov spremljamo zgodbo o Beowulfu, ki si prizadeva biti človek in junak, ko brani ljubljene pred vse bolj sovražnim svetom.

Potem ko je pred 20 leti zapustil mesto Herot, se zdaj vrača, da bi poiskal svoj namen in pripadnost ter se poslovil od umirajočega plemiča Hrothgarja.

Kmalu po prihodu ga po krivem obtožijo umora upravnika mesta, vendar mu uspe očistiti svoje ime, ko prežene pošast po imenu Grendl in posledično sam prevzame vlogo upravnika, ki mora ohranjati red in varovati mesto pred nevarnostmi.

Ženske iz Bletchleyja

Premierno od ponedeljka, 17. septembra, ob 21. uri. │ Sezona: 2. │ Št. epizod: 4 x 60 min. │ Foto: Kew Media

Igralka Anna Maxwell Martin, ki je upodobila lik Susan, je prejela nominacijo za za najboljšo glavno igralko v izboru Crime Thriller Awards. Prejemnica dveh baft slovi po glavnih vlogah v BBC klasikah kot sta Death Comes to Pemberley in Pustahiša.

Dogajanje je postavljeno v leto 1953, ko dame ponovno združijo moči pri reševanju primera, v katerem je njihova nekdanja kolegica iz Bletchleyja obtožena umora.

Dokazi govorijo proti Alice Merren, toda Jeanina intuicija pravi drugače.

Jean ponovno zbere prijateljice na kup, toda ali bodo vse v enaki meri verjele v Aliceino nedolžnost? Kakšne nevarnosti jim pretijo, ko bodo odkrile ne le Aliceino skrivnost, ampak še veliko temačnejšo skrivnost, ki ždi v samem osrčju britanske vojske?

V drugem delu zgodbe se Millie znajde v nevarnosti zaradi trgovanja na črnem trgu s šarmantnim lopovom Jasperjem, saj jo ta zvabi v svet trgovine z ljudmi in v navzkrižje z bojevito malteško poslovnico Marto, s katero ni dobro zobati češenj.

Endeavour

Premierno od sobote, 8. septembra, ob 21. uri. │ Sezona: 4. │ Št. epizod: 4 x 120 min. │ Foto: ITV Global

Shaun Evans in Roger Allam sta bila za upodobitvi Endeavourja Morsa in Freda Thursdaya nominirana za številne nagrade. Evansa poznamo po njegovih vlogah v serijah Silk, Whitechapel in Ashes to Ashes, Allam pa je zaslovel po zaslugi vlog v serijah Igra prestolov, Pogrešani sin in The Thick of It.

Po dramatičnem epilogu tretje sezone se policisti v Oxfordu postavljajo na noge v svojih zasebnih in poslovnih življenjih.

Policijski stražnik Endeavour Morse čaka na rezultate izpita za narednika, medtem pa se Fred Thursday in njegova žena Win spopadata z dejstvom, da njuni otroci zapuščajo gnezdo.

Sam je odšel k vojakom, pretresena Joan pa je izginila kdo ve kam. Prihajajo pa še večji izzivi; pred vrati je hipijevsko poletje ljubezni in oxfordska policija se znajde ujeta na robu prihodnosti – računalniki, pop glasba, nacionalna zdravstvena služba in jedrska energija – ko se novi in stari svet udarita na bojišču Oxforda.

Za vsako silo napredka stoji zlonamerna sila in posledično so Endeavour, Thursday in njuni kolegi soočeni z najbolj nevarnimi, zapletenimi in grozljivimi primeri do zdaj.

Črta ločnica

Premierno od srede, 12. septembra, ob 21. uri. │ Sezona: 2. │ Št. epizod: 6 x 60 min. │ Foto: Beta Film

Mlada in talentirana igralska zasedba je požela številne pohvale s strani filmske industrije in kritikov. Henriette Confurius, Jonas Nay in Maria Dragus pa so osvojili številne nagrade in nominacije v dveh letih predvajanja te serije.

Nemčija, pomlad 1960. Prebivalci Tannbacha, ki živijo na meji med Vzhodno in Zahodno Nemčijo, so se sprijaznili z življenjem sredi politične absurdnosti, malomarno začrtana meja je namreč prerezala mesto na dva dela.

Ko se praška pomlad bliža svojemu krvavemu koncu, se zdi, da je izpuhtelo še zadnje upanje za "socializem s človeškim obrazom".

Anna in Friedrich se sicer še naprej borita za socializem v NDR, medtem pa Annin oče Georg von Striesow žanje dobiček na račun "ekonomskega čudeža" v Zahodni Nemčiji.

Toda kmalu meja sredi vasi terja prve žrtve – v nesreči z granato umre otrok, Hilde pade v kremplje državne varnostne službe, Annin sin Felix pobegne iz vojašnice nacionalne ljudske armade, Georgova bodoča tretja žena Rosemarie pa prikriva temačno skrivnost.

Železna zavesa še dodatno razdvoji mesto, ki se že tako nahaja v ospredju hladne vojne.

Tudorji

Premierno od torka, 11. septembra, ob 21. uri. │ Sezona: 4. │ Št. epizod: 10 x 60 min. │ Foto: Sony Pictures Television

V zadnji sezoni serije so Tudorjevi prejeli še dva emmyja in poželi priznanje z vsega sveta na račun zvezdniške zasedbe, scenarija, režije in produkcijskih vrednot. Ta serija je še danes močno cenjena v svetu TV-industrije, čeprav je od njenega premiernega predvajanja minilo že 10 let.

Po razveljavitvi kratkega zakona z Ano Klevsko se kralj Henrik VIII. zaplete v nov odnos, tokrat z najstnico Catherine Howard.

Catherinin prihod sproži sovraštvo pri Henrikovi hčerki Lady Mary, angleški kralj pa se otresa sence svoje lastne ljubezenske preteklosti, medtem ko je soočen s krvavo versko reformacijo, napetimi odnosi s Škotsko, ter spletkami znotraj kraljevega dvora, ki jih kujejo tisti z ambicijami po prestolu.

Potem ko Catherine zaradi nezvestobe in po neuspehu, da bi kralju rodila sina, doživi dobro znano usodo, se kralj poroči s Catherine Parr, medtem pa Anglija stopi v nespametno vojno s Francijo, ki pusti posledice na Henrikovem že tako krhkem zdravju in na moči njegove vojske.

Ko obračun med katoličani in protestanti razkrije verske razpoke po vsej Evropi, Henrikova egomanična blaznost doseže nove skrajnosti in njegovo kraljestvo se znajde pred razpadom.

Napovednik serije Ženske iz Bletchleyja: