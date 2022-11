Slavni avstralski igralec prekinja igralsko kariero

Zvezdnik filma Thor je to razkril po testiranju v okviru svoje dokumentarne serije Limitless. Za revijo Vanity Fair je povedal, da so testi potrdili njegov največji strah, in dodal, da bo zdaj poskušal narediti "preventivne korake". Alzheimerjeva bolezen je namreč najpogostejša oblika demence, ki lahko povzroči težave s spominom, zmedenostjo in komunikacijo.

Obstaja od osem- do desetkrat večja verjetnost, da bo zbolel za to boleznijo

S pomočjo testov je Chris Hemsworth izvedel, da ima dve kopiji gena ApoE4, eno od matere in eno od očeta, zaradi česar pri njem obstaja od osem- do desetkrat večja verjetnost, da bo zbolel za to boleznijo. Dve kopiji tega gena ima približno od dva do tri odstotke prebivalstva.

Kot je povedal, je novica v njem sprožila nekaj, "da sem si želel vzeti nekaj časa zase". "Če pogledate preprečevanje Alzheimerjeve bolezni, je korist preventivnih korakov v tem, da vplivajo na preostanek vašega življenja. Vse je povezano s spanjem, obvladovanjem stresa, prehrano, gibanjem in telesno pripravljenostjo. Vsa ta orodja je treba uporabljati na dosleden način," je pojasnil.

V seriji Limitless Hemsworth preizkuša svoje telo in raziskuje načine, kako živeti dlje in bolj zdravo. Pojasnil je, da mu Alzheimerjeve bolezni niso diagnosticirali, ampak so ga le opozorili na povečano tveganje. "To ni preddeterministični gen, je pa močan pokazatelj," je dejal in dodal, da je bilo po njegovem mnenju pred desetimi leti to bolj odločilno.

Za Alzheimerjevo boleznijo boleha njegov dedek

Igralec je pojasnil še, da je bil prvotni načrt, da bi vse rezultate genetskih testov prejel pred kamero, vendar mu je ustvarjalec serije Darren Aronofsky rezultate raje sporočil zasebno. Pozneje so mu sicer ponudili možnost, da iz serije odstrani vse omembe Alzheimerjeve bolezni, vendar se je svoje tveganje odločil vključiti, da bi izboljšal zavedanje o tej bolezni in njeno razumevanje.

Za revijo Vanity Fair je potrdil, da ima tudi njegov dedek Alzheimerjevo bolezen. Kot pravi, si bo po koncu promocijske turneje za serijo Limitless vzel odmor in odšel domov v Byron Bay v Avstralijo, kjer bo več časa preživel s partnerko Elso Pataky in njunimi tremi otroki.