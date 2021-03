Sharon Stone je za revijo Vanity Fair delila delček iz svoje nove biografije The Beauty of Living Twice, v kateri se je razpisala tudi o svoji najslavnejši vlogi v filmu Prvinski nagon.

Razkrila je, da je sicer hvaležna za film, saj jo je izstrelil med zvezde in poskrbel za začetek nadvse uspešne kariere, a jo je eden od producentov hotel prepričati o spolnem odnosu s soigralcem.

V knjigi opisuje srečanje s producentom, čigar imena ni želela razkriti, in kako jo je poklical v svojo pisarno na pogovor. "Hodil je gor in dol, zraven jedel sladkarije in mi razlagal, zakaj bi morala spati s soigralcem, da bi lahko imela med snemanjem boljšo kemijo."

Ob tem ni želela razkriti niti, za katerega soigralca naj bi šlo, a njen lik je imel v filmu več intimnih razmerij, med drugim z likom Michaela Douglasa.

Producenta je zavrnila in mu odvrnila, da je njeno delo, da igra.

Režiser ji je pred snemanjem legendarnega prizora obljubil, da se ne bo videlo nič. Foto: Getty Images

Ko je prvič videla legendarni prizor, je režiserju dala klofuto

Dotaknila se je tudi zdaj že legendarnega prizora, v katerem v kratki beli obleki in brez hlačk na zaslišanju prekriža noge, ter razkrila, da jo je režiser prepričal, da si jih sleče, češ da se svetloba odbija z belih hlačk in da hoče, da se jih na posnetku ne bi videlo.

"Obljubil mi je, da se ne bo videlo prav nič. Potem pa nam je pred odhodom v Cannes pokazal dokončan film, in ko sem videla ta prizor, sem se počutila povsem izdano. Vstala sem in mu prisolila klofuto," je povedala 63-letnica.

A že pred časom je priznala, da bi tudi sama, če bi bila režiserka filma, vključila ta prizor, bolj jo je razjezil režiserjev odnos. "Moral bi me opozoriti. Očitno je bilo, da me ne spoštuje." Hkrati priznava, da ji danes ni ni prav nič žal, da so ta prizor pokazali: "To je film, ki je spremenil potek moje kariere, lik Catherine Tramell pa je pripomogel k temu, da so se ženske začele zavedati svoje moči."

