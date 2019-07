Serija Ulov – sofisticirana in zabavna plat zločina

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovita televizijska producentka Shonda Rhimes, ustvarjalka TV-uspešnic Talenti v belem, Škandal, predstavlja Ulov (The Catch) – razvedrilno komično-dramatično serijo o eni najboljših zasebnih preiskovalk v Los Angelesu, ki se poda v lov na svojega zločinskega zaročenca.

Postaven prevarant Benjamin (Peter Krause) je zločinec velikega kalibra. Ker tako on kot organizacija, za katero dela, potrebujeta informacije, ki jih ima zasebno detektivsko podjetje, se odloči za bližnjico – zaplete se v razmerje z direktorico podjetja Alice Vaughn (Mireille Enos).

Ko Alice ugotovi, da jo je Benjamin opetnajstil, se loti iskanja svojega zaročenca, preden bi ji ta uničil kariero. Čeprav je on resnično zaljubljen vanjo, poldrugi milijon ameriških dolarjev in zločin stvari precej zapleteta.

Izvrstna igralska zasedba

Glavna obraza serije Ulov sta nadarjena in za emmyja nominirana Mireille Enos in Peter Krause. Tako glavna igralka kot glavni igralec se lahko pohvalita z nominacijo za nagrado emmy. Mirreile Enos si jo je prislužila z vlogo v seriji Umor, Peter Kraus pa z vlogo v seriji Pod rušo.

V seriji Enosovo in Krausa obkrožajo tudi izvrstne igralke in igralci v stranskih vlogah. Med temi še posebej izstopata Sonya Walger (Skrivnostni otok) v vlogi Benjaminovega drugega dekleta Zoe in Jacky Ido (Neslavne barabe) v vlogi agenta FBI, ki poskuša razkriti najrazličnejše skrivnosti.

Ljubezenska prevara in škandal

Producentka in scenaristka Shonda Rhimes dobro ve, kako pristno premešati elemente komedije, drame, trilerja, skrivnostnosti in romantike. Zato Ulov uteleša ljubezenske prevare in škandale, šokantnih preobratov pa ne primanjkuje.

Kot druge serije Shonde Rhimes se tudi ta osredotoča na glavno protagonistko. Alice Vaughn lahko primerjamo z Meredith Grey iz Talentov v belem ali pa z Olivio Pope iz serije Škandal. Dovolj razlogov torej, da ulovite Ulov.

Obe sezoni serije sta na voljo v videoteki Pickbox NOW na televiziji Telekoma Slovenije.

Napovednik serije Ulov: