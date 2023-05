Sedemminutne ovacije za Deppa, ki je bil na robu solz #video

Na prvi večer filmskega festivala v Cannesu so v torek premierno prikazali film Jeanne du Barry, v katerem ob režiserki in igralki Maïwenn v naslovni vlogi nastopa tudi ameriški igralec Johnny Depp kot francoski kralj Ludvik XV.

Johnny Depp ob prihodu na festival:

Film, ki je zaradi sodelovanja Deppa prah dvigoval že dolgo pred premiero, je v Cannesu požel navdušen odziv občinstva, ki je ekipi namenilo kar sedem minut dolge ovacije.

59-letni Depp, ki se v javnosti praktično ni pojavljal vse od lani, ko se je končala njegova razvpita sodna bitka z nekdanjo ženo Amber Heard, je bil ob navdušenju v Cannesu vidno ganjen in je komaj zadrževal solze, poroča Variety.

Čustva so preplavila tudi njegovo soigralko in režiserko filma Maïwenn, ki je po premieri povedala, da je bil ta zgodovinski spektakel finančno zelo zahteven projekt, ter se zahvalila svoji ekipi in vsem sodelavcem.

Deppa je občinstvo navdušeno pozdravilo že ob prihodu na festival, po drugi strani pa je njegova prisotnost naletela na kritike. Zaradi obtožb o nasilju, ki jih je na njegov račun izrekla Amber Heard, mu je Hollywood obrnil hrbet, in čeprav je sodišče v ZDA razsodilo v prid Deppa, so ga odpustili iz praktično vseh projektov. Zato je novica, da bo film z Johnnyjem Deppom prva premiera v Cannesu, dvignila ogromno obrvi.

O tem je na tiskovni konferenci pred prvim večerom spregovoril tudi direktor festivala v Cannesu Thierry Fremaux. "Ne vem, kakšna je podoba Johnnyja Deppa v ZDA. Lahko pa vam iskreno povem, da imam v življenju le eno pravilo: svoboda razmišljanja, svoboda govora in delovanje znotraj zakonskih določil," je dejal Fremaux, "če bi Johnnyju Deppu prepovedali igrati ali če bi prepovedali ta film, se o tem zdaj ne bi pogovarjali."

Johnny Depp z Maïwenn, soigralko in režiserko filma Jeanne du Barry Foto: Guliverimage

"Ne vem, zakaj je za ta film izbrala Johnnyja, to je vprašanje za Maïwenn," je še dejal direktor canskega festivala, "sicer pa nisem prava oseba za ta pogovor. Če je na tem svetu kdo, ki ga to razvpito sojenje ni zanimalo, sem to jaz. Ne vem, za kaj je šlo, me pa zanima Johnny Depp kot igralec."

Depp: O Hollywoodu ne razmišljam več

Dan po premieri filma pa je o odnosu s Hollywoodom na tiskovni konferenci spregovoril tudi sam Depp: "Ali se mi zdi, da me Hollywood bojkotira? Vsakomur, ki ima srčni utrip, bi se zdelo tako. Ko te odslovijo iz filma zgolj zaradi nekega sklopa samoglasnikov in soglasnikov, ki visijo v zraku, se ti zdi, da te bojkotirajo."

"O Hollywoodu ne razmišljam več," je še dejal, "nenavadno in smešno je, da bi vsi radi bili to, kar so, pa ne morejo biti. Ukloniti se moraš osebi, ki je pred tabo. Vso srečo tistim, ki želijo živeti takšno življenje."

