Sam in Gilly iz Igre prestolov: Pri branju scenarija se počutiš kot vohun #intervju

John Bradley in Hannah Murray v Igri prestolov igrata zaljubljena Samwella in Gilly, ki sta se v zadnji sezoni pridružila preostalim pri vojni proti belim hodcem. Da je zares konec, sta dojela šele, ko sta v scenariju prebrala stavek: "Konec Igre prestolov".

Osma, finalna sezona Igre prestolov bo danes končno postregla s težko pričakovano epizodo, ko se bodo nemrtvi spopadli z mrtvimi. Za Zimišče se bosta med drugim borila Samwell Tarly in Gilly, ki ju upodabljata mlada angleška igralca John Bradley in Hannah Murray.

John in Hannah sta v ekskluzivnem intervjuju razkrila, kaj si mislita o koncu ene najbolj priljubljenih serij na svetu, ter kako je bilo brati scenarij, ki je bil tako zaščiten, da sta se počutila kot vohuna.

©2019 Home Box Office, Inc. All Rights Reserved. HBO® and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc. Foto: Jonathan Ford Kako se je zadnja sezona začela za vajina lika, Gilly in Samwella Tarlyja?

John Bradley: Sam se je odločil, da bo zapustil Citadelo, ker ni bila zanj. Bila je samo še ena institucija, kjer je bil izobčenec, zato je spoznal, da je njegovo pravo mesto, kjer je lahko koristen, ob Gilly in malemu Samu, pa tudi ob Jonu Snegu. Ve, da nikoli ne bo sprejet med moistri in pri Nočni straži. Dojame, da so zanj najpomembnejši ljudje njegova družina in Jon Sneg.

Vrniti se v Zimišče je bilo zame, in verjetno tudi za Hannah, kot da sva bila v preteklih sezonah sicer del celotne zgodbe, a sva vseeno živela v svojem svetu. Zdaj sva spet združena z drugimi, zdaj smo na mestu, kjer bomo lahko skupaj vplivali na razplet dogodkov. Vrnila sva se v Zimišče, ki sva ga udarila kot bomba, saj sva imela ključno informacijo o Jonu Snegu, ki bo pretresla stvari.

Hannah Murray: V začetku sezone je zanimivo tudi to, da smo vsi izpostavljeni enaki nevarnosti. Statusi in naslovi, ki so nekoč pomenili veliko, zdaj ne pomenijo več toliko. Videli bomo interakcije med liki, ki jih do zdaj še nismo. Še posebej Gilly, ki ima posebno ozadje, je Divježinja, in nima kaj iskati v politični sferi.

JB: Vsi liki so prišli zelo daleč od trenutka, ko smo jih spoznali. Prinesli so bolečino in strah iz vseh sezon na eno mesto in to bo prineslo trenja, ustvarilo bo dramo.

Foto: IMDb

Nam lahko razkrijeta, kako se bodo stvari odvijale v naslednjih epizodah?

JB: Za Sama se morajo stvari precej poslabšati, da se lahko izboljšajo. Vsi vedo, kakšna grožnja nam preti in vzdušje je res zanimivo. Kot zadnje dejanje, ko so vsi liki hkrati na odru. Napetost se stopnjuje, zdi pa se kar malce klavstrofobično.

HM: Mislim, da je bilo za vse igralce zelo zabavno biti del ogromne "tolpe" neverjetnih, čudnih in prečudovitih ljudi.

JB: Res je. Ta serija združuje sedem ali osem različnih svetov, a se počutimo kot družina. Tudi, če nismo bili skupaj na snemanju ali pa se naši liki niso srečali, imamo vsi občutek, da smo na isti ladji, ki gre v isto smer. To je lep občutek.

HM: Sama sem to doživela z Emilio (Clarke, Daenerys Targaryen, op. p.). Tolikokrat sem jo srečala na premierah kot Emilio, a je nikoli nisem videla z lasuljo. A letos sva bili skupaj v maski in sem jo videla z lasuljo in je bilo kar malo čudno, da sem bila tako očarana nad nekom, ki ga že poznam.

Maskerki sem rekla, da me je lasulja kar malo prevzela, ona pa je odvrnila: "Prej si poznala Emilio, nisi pa še spoznala Daenerys."

©2019 Home Box Office, Inc. All Rights Reserved. HBO® and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc. Foto: Jonathan Ford Koliko skrivnosti je obkrožalo snemanje zadnje sezone?

JB: Prišla je s toliko plastmi varnostne zaščite ... Scenariji so bili zaščiteni z geslom, ki so nam jih poslali po šifriranih e-sporočilih. To je še dodatno poudarilo, kako izjemna je ta izkušnja. Občutek imaš, da delaš z občutljivimi informacijami, ko vtipkavaš pravo geslo za dostop.

HM: Počutila sem se kot vohunka.

JB: Potem pa začneš brati ... Name je najbolj vplivalo to, da se je prej scenarij vedno zaključil s stavkom: "Konec epizode 1", "Konec epizode 2". Zdaj pa je na koncu pisalo: "Konec Igre prestolov". Mislil sem si, o moj bog, dejansko bo konec Igre prestolov. Ne glede na to, kaj bo prišlo po tem, dodatne serije in tako naprej, bistvene serije je konec.

Ko sem prebral "Konec Igre prestolov", me je navdihnilo, da sem se res potrudil, takrat se je zame začelo pravo delo. To je bila brca v rit, da še zadnjič res dobro opravim svoje delo. Zdaj smo na zadnjem potovanju, ki smo ga začeli pred devetimi leti in ljudje so res čakali na to.

Kaj lahko povesta o finalni epizodi? Zakaj so oboževalci na zadnjo sezono čakali tako dolgo?

HM: Mislim, da bodo dojeli, ko jo bodo videli. Ko sem o tem pred nekaj leti govorila z Davidom (Benioffom, enim od ustvarjalcev, op. p.) in Danom (D. B. Weissom, enim od ustvarjalcev, op. p.), sta dejala, da po pogovoru z Georgeem (RR Martinom, op. p.) vesta, v katero smer bodo šli. A da ne vesta, kako vse skupaj izpeljati zaradi televizijskega proračuna. Vendar jima je uspelo. Mislim, da so zadnje epizode nekaj, česar do zdaj na televiziji še nismo videli.

Foto: HBO

Nove epizode zadnje sezone Igre prestolov so na sporedu vsak ponedeljek na HBO. Oboževalci si jih lahko med drugim ogledajo na HBO GO, kjer so dostopne tudi vse pretekle sezone.

Preverite tudi: