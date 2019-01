S selfijem spet namignil, da bi lahko postal novi Bond #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Idris Elba je na Zlate globuse prišel z zaročenko Sabrino in hčerko Isan.

V ugibanjih in namigovanjih, kdo bo po Danielu Craigu postal novi James Bond, se najpogosteje omenja ime Idrisa Elbe. 46-letni Britanec, ki je zaslovel predvsem z naslovno vlogo v seriji Luther, je te govorice že večkrat odločno zanikal, obenem pa vedno znova namiguje na to, da so morda vendarle resnične.

Nov val govoric je v nedeljo sprožil selfi, ki ga je Elba na podelitvi zlatih globusov posnel v družbi Daniela Craiga. Ob fotografijo, na kateri se igralca sumničavo gledata, je dopisal: "Nerodno ..."

Nato je fotografijo na Instagramu delila tudi Elbova zaročenka Sabrina Dhowre in ob njej pripisala: "Nočem prilivati olja na ogenj, toda ... Lepo se obnašajta, fanta."

Svetovni splet je seveda nemudoma spet začel domnevati, da bo Elba vendarle nasledil Craiga. Ta bo namreč Jamesa Bonda upodobil le še enkrat, v 25. filmu o tem tajnem agentu, ki naj bi v kinematografe prišel prihodnje leto. Snemanje že od samega začetka spremljajo težave, o tem lahko več izveste tukaj:

