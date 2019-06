Rusi načrtujejo svojo serijo o Černobilu: v njej so za nesrečo krivi Američani #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ni presenetljivo, da je HBO-jeva serija Černobil postala senzacija tudi v Rusiji, množično se je lotevajo tudi tamkajšnji mediji. A tisti, naklonjeni Kremlju (takšni so v večini), o seriji poročajo predvsem zelo kritično.

Najbolj priljubljen ruski tabloid Komsomolska pravda je na primer zapisal, da je povsem mogoče, da skušajo konkurenti ruskega državnega jedrskega podjetja Rosatom s to serijo omadeževati podobo Rusije kot jedrske velesile. Časopis Argumenti i fakti, ki je v lasti moskovske občine, je serijo označil za "karikaturo, ne pa resnico".

"Manjkajo le še medvedi in harmonike," pa je po poročanju opozicijskega medija Moscow Times izjavil glavni voditelj na vladni televiziji Rusija 24. Zatrdil je tudi, da HBO-jeva serija povsem zmotno prikazuje, da sovjetske oblasti niso hotele priznati svojih napak in da so zato zakrivile niz tragičnih dogodkov.

Zdaj v Rusiji že načrtujejo svojo različico televizijskega Černobila, poroča Moscow Times. Televizija NTV, ki je v lasti Gazproma, je napovedala snemanje serije, v kateri bodo prikazali, kako je černobilsko jedrsko elektrarno sabotiral agent ameriške obveščevalne agencije CIA.

"Obstaja teorija, da so se v jedrsko elektrarno v Černobilu vtihotapili Američani," je Moscow Times citiral režiserja Alekseja Muradova, "in marsikateri zgodovinar ne zanika tega, da je bil na dan eksplozije v elektrarni prisoten sovražni obveščevalec." Ruska televizijska zgodba o černobilski katastrofi bo zato govorila o agentu KGB, ki skuša ustaviti ameriške vohune.

