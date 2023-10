Rjoveči mucek, ki je prestrašil milijarderje

Odpuljeni denar je film o aktivističnih investitorjih, ki so premagali Wall Street in rešili priljubljeno verigo igričarskih trgovin Game Stop pred (prisiljenim) propadom. A film ni zgolj zgodba Davida proti Goljatu, temveč je tudi ena boljših komedij leta.

Režiser filma je namreč Craig Gillespie, ki se upodobitve dejanskih dogodkov loti s podobno komično distanco kot pri svojih prejšnjih biografskih projektih, v filmu Jaz, Tonya o škandalu, povezanim z umetnostno drsalko Tonyo Harding, in seriji Pam in Tommy o zloglasnem intimnem videoposnetku Pamele Anderson in Tommyja Leeja. Iz slednje je pripeljal tudi del zasedbe, ki je to pot v povsem drugačnih vlogah, a te niso nič manj izstopajoče. Tudi v aktualnem filmu so liki namreč podobno pristni in iskreni v svojih namenih, ne glede na njihove moralne smernice, kar seveda pripomore k humorju.

Poglejte napovednik:

David proti Goljatu

V osnovi je film različica slovite svetopisemske zgodbe o majhnem, a prebrisanem bojevniku, ki premaga masivnega, a okornega nasprotnika. David je v tem primeru Keith Gill (Paul Dano), finančni analitik pri majhnem skladu v Bostonu, ki v prostem času snema finančne nasvete za svoj kanal na YouTubu pod vzdevkom Rjoveči muc.

Dano, ki smo ga nedavno videli kot srhljivega morilca Ugankarja v novem Batmanu, je izjemen v svoji preprostosti, v poudarjanju osnov korporativnega upravljanja, dejstvu, da mu je podjetje Game Stop preprosto všeč, in seveda v oblačenju v pisane majice z muckami. S tem pristopom uspe zbrati na kup tisoče drugih majhnih investitorjev, ki s kupovanjem delnic podjetja pripomorejo k rasti vrednosti, to pa začne povzročati astronomske izgube delniškim skladom.

Seth Rogen je od vlog "zadetkov" napredoval do vloge milijarderja, a tudi v vlogi negativca še zmeraj ostaja prijazen. Foto: Con Film

Goljat je finančna industrija kot celota, a je poosebljen v lastniku in direktorju finančnega sklada Melvin Capital Gabrielu Plotkinu (Seth Rogen). Tega spoznamo med ogledom velike obalne hiše na Floridi, ki jo želi kupiti, da bi – kot kmalu izvemo – na njenem mestu postavil zasebno teniško igrišče, kjer bi lahko z družino med pandemijo igral tenis. Plotkin ni zloben, ta učinkovito zastavljena scena nam pokaže vse, kar je narobe z bogatunskim razredom, ki se v času vsesplošne zdravstvene panike preseli na morje in je prepričan, da je zaradi svojega premoženja in statusa preprosto vreden več kot raja.

Bajni zaslužki in zarota

To predstavljajo posamezniki iz vseh vetrov, ki po nasvetu Rjovečega muca kupujejo delnice Game Stopa in vključujejo nezadovoljnega uslužbenca te trgovine, dve študentki, obremenjeni z enormnim dolgom, medicinsko sestro, ki kot samohranilka komajda shaja, in Gillovega brata Keitha, ki ga upodobi ameriški komik Pete Davidson v najboljši izmed svojih številnih vlog letos.

Nick Offerman igra finančnika Kena Griffina, ki kupi počitniški resort na Floridi, da tja preseli podjetje med pandemijo. Griffin je zaradi filma grozil s tožbo studiu Sony in Offermanu osebno, vendar te ni vložil. Foto: Con Film

Z druge strani spoznamo še nekaj drugih finančnikov in pa ustanovitelja podjetja Robinhood, ki omogoča trgovanje z delnicami in kriptovalutami prek mobilne aplikacije. Film se brez zadržkov ponorčuje iz puhle in ignorantske kulture Silicijeve doline, ki jo predstavlja slednja, ter odkrito namiguje na zakulisne dogovore med finančniki in Robinhoodom, ki je za kratek čas ustavilo padanje vrednosti skladov.

Finančni proces, ki je v srčiki te zgodbe, je t. i. prodaja na kratko (ang. short selling), kar pomeni, da si vlagatelj izposodi delnice od lastnika (v zameno za provizijo) in jih proda, nato pa jih kupi nazaj po nižji ceni in jih vrne lastniku. Prav s takim postopkom so nekateri tudi močno obogateli ob gospodarskem zlomu leta 2008, kar je bila tema oskarjevskega filma Velika poteza (The Big Short) iz 2015. Ampak v primeru rasti vrednosti na kratko prodane delnice ta prinese vlagatelju enormne izgube. In točno to se je zgodilo z Game Stopom.

Pogled z druge strani malih vlagateljev, ki si želijo boljšega življenja, poosebi America Ferrera v vlogi medicinske sestre. Foto: Con Film

Pozitivni antagonisti

Film te mahinacije dobro razloži in s tem tudi njihov negativen vpliv na širšo družbo, kar stori tako skozi dialoge kot tudi z razkorakom med prikazom običajnih ljudi in milijarderjev. Raznolik vpogled v zgodbo skozi perspektive različnih likov je prikazan na koherenten način, tako da zmeraj lahko sledimo splošnemu dogajanju in željam ter ambicijam vsakega od njih.

Pri tem film ubere presenetljivo uravnotežen pristop, ki prikaže skoraj vsakogar – tudi tiste, za katere ne "navijamo" – kot družinskega človeka, ki mu oziroma ji je mar za svoje bližnje in poskuša narediti vse, da bi jih zaščitil.

Čeprav slovi predvsem kot Marvelov Zimski vojak, se Sebastian Stan že leta izkazuje v raznolikih vlogah, a ta je bržkone najbolj komična. Foto: Con Film

Posledično tudi antagonisti niso zlobni, le preveč ignorantski ali vase zagledani, da bi se zavedali, kako njihova dejanja majejo družbeni red in morajo na koncu za to plačati ceno. Režiser Gillespie je ponovno odličen v vzpostavitvi teh likov in norčevanju iz njih. Pri tem posebej izstopa Sebastian Stan v vlogi Vlada Teneva, ustanovitelja Robinhooda, ki uspe neznansko nadgraditi pozersko, samovšečno in puhloglavo podobo Tommyja Leeja iz zgoraj omenjene serije.

Ali je film Odpuljeni denar (Dumb Money) vreden ogleda?

Odpuljeni denar je ena boljših komedij leta, režiserjev dinamičen pristop k razvijanju zgodbe pa poskrbi, da je zgodba o finančnih vlaganjih zanimiva. To mu uspe tudi zaradi samosvojih in izredno živahnih likov, dasiravno bi nekateri med njimi lahko bili bolj razviti. Predvsem pa je to komedija, ki skozi številne preobrate poskrbi, da se pri gledalcu izmenjujeta šok in smeh, pa čeprav je moralno sporočilo filma nekoliko "ozaljšano" glede na dejansko stanje.

Paul Dano in Pete Davidson imata na platnu tako očarljivo in pristno razmerje, da si kar želimo, da bi posnela situacijsko komedijo. Foto: Con Film

Odpuljeni denar (Dumb Money)



Režija: Craig Gillespie

Igrajo: Paul Dano, America Ferrera, Seth Rogen, Sebastian Stan, Pete Davidson, Anthony Ramos, Vincent D'Onofrio, Shailene Woodley, Clancy Brown, Nick Offerman, Olivia Thirlby, Talia Ryder, Myha'la Herrold

Žanr: Komedija

Dolžina: 105 minut Craig GillespiePaul Dano, America Ferrera, Seth Rogen, Sebastian Stan, Pete Davidson, Anthony Ramos, Vincent D'Onofrio, Shailene Woodley, Clancy Brown, Nick Offerman, Olivia Thirlby, Talia Ryder, Myha'la HerroldKomedija105 minut

