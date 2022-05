Pri Trstu Netflix snema film z zvezdniško zasedbo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Miramarski grad, priljubljena izletniška točka tudi za mnoge Slovence, bo čez nekaj dni gostil hollywoodsko ekipo, ki bo tam snemala prizore za film Lift, novo Netflixovo produkcijo, v kateri med drugim igrajo Kevin Hart, Vincent D'Onofrio in Ursula Corbero, zvezdnica španske serije La casa de papel.

Če ste v prihodnjih dneh načrtovali izlet na Tržaško, velja vedeti, da bo grad Miramar kar nekaj dni zaprt za javnost. Po poročanju lokalnih medijev bo zaradi snemanja za javnost zaprt 19., 20., 21., 23. in 24. maja. Obiskati ga bo mogoče v nedeljo, 22. maja, tudi takrat pa bo zaprto tamkajšnje parkirišče.

Netflixov denar bodo vložili v nove vsebine

Hollywoodsko produkcijo so v Miramar privabile lokalne organizacije, ki se ukvarjajo s promocijo turizma v teh krajih, poroča Primorski dnevnik. Ob tem pa so v gradu Miramar oziroma tamkajšnjem muzeju poudarili, da ta film ne pomeni le promocije zanje, temveč bodo z zaslužkom od snemanja lahko uresničili tudi dolgo načrtovani projekt. Tako bodo nekdanje rastlinjake ob gradu preobrazili v didaktične učilnice, kjer bodo otroci in najstniki odkrivali zanimivosti o tamkajšnjem parku.

