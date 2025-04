Otročje lahko kosilo: piščančje kroglice, ki so prepričale vse

Konci tedna naj bi predstavljali čas za družino. Za igro, sprostitev, skupne trenutke – ne pa za večurno čakanje ob štedilniku. A ker želodci vseeno ne poznajo urnika, vedno iščemo bližnjice, ki nam omogočijo to dvoje: nekaj toplega za pod zob in več časa za naše najmlajše. Da bodo naši nadobudneži zadovoljni, pa mora biti tudi okus na mestu.

Ravno zato smo že večkrat posegli po obrokih iz linije Perfect blagovne znamke Perutnina Ptuj, ki je namenjena vsem, ki nimajo časa ali volje za kuhanje. Pred kratkim smo preizkusili njihovo piščančjo lazanjo in metuljčke s piščancem, zdaj pa je na vrsti nekaj, kar zveni še posebej otrokom prijazno – piščančje kroglice.

Test je potekal v najrealnejših pogojih: potem ko so otroci poskrbeli, da so na vrtu nastale skrivnostne strukture iz blata in kamenčkov ter da je žoga po napeti igri nogometa poletela k sosedom, so hipoma ugotovili, da so strašansko lačni in želijo kosilo takoj. Z njihovo pomočjo so piščančje kroglice same nastajale v mikrovalovki. Priprava? Otročje lahka – dobesedno.

Foto: Siol.net

Priprava

Navodila so jasna: odvij, nekajkrat prepiči folijo in mikrovalovka naj opravi svoje. Po treh minutah je obrok pripravljen brez dodatne umazane posode in stresa. Zaradi enostavnosti je ta obrok še posebej primeren za tiste, ki v kuhinji še nimajo kilometrine – dijake, študente ali kogarkoli, ki si želi topel obrok brez zapletov.

Foto: Siol.net

Ocenjevanje: vonj, videz, okus

Ko začne mikrovalovna pečica opravljati svojo nalogo, se po prostoru že čuti, kako kroglice oddajajo prijeten in domač vonj po okusni paradižnikovi omaki ter nežnem piščančjem mesu. Embalaža se med segrevanjem ne pregreje pretirano – odrasli jo lahko iz mikrovalovne pečice vzamemo brez pomoči kuhinjskih rokavic ali krpe. Previdno odpremo folijo in jed položimo na krožnik.

Porcija vsebuje tri lepe kroglice. Barva je nežno rjava in brez oljnega filma, ki bi nakazoval pretirano mastnost. Na pogled je videti vabljivo, otrokom so bile všeč na pogled. Kroglice so presenetljivo sočne z rahlo hrustljavim ovojem in mehko sredico, popolnoma uravnotežene po količini mesa, začimb in riža. Začimbe so blage, vendar odlično dopolnjujejo okus mesa in omake, kar je pri otroških brbončicah velik plus. So dovolj blage za otroke, a vseeno z okusom, ki prepriča tudi odrasle.

Omaka je čudovite oranžne barve, kar nakazuje, da je bila paradižnikova passata obogatena s smetano. Ob poskušanju ugotovimo, da to drži, saj se kot žamet ovije okrog mesa in pireja. Okus je uravnotežen, bogat in ni čutiti rezke kisline, ki je včasih značilna za paradižnikove omake.

Trio okusov zaokroži kremast krompirjev pire, obogaten z maslom in smetano. Če na vilico ujamete vse tri elemente hkrati, boste šele okusili odličnost te jedi.

Foto: Siol.net

Otroški test: uspešno opravljen

Najstrožji sodniki, otroci, so kroglice pospravili hitreje, kot nam jih je uspelo zadovoljivo fotografirati. Največja pohvala? "Lahko imamo to še enkrat za večerjo?"

Foto: Siol.net

Perfect piščančje kroglice so točno to, kar obljubljajo: hitro, preprosto in okusno kosilo. Brez nepotrebnih zapletov, primerno za vsakogar, ki mu ni do kuhanja, a vseeno želi nekaj toplega in dobrega. Za družine z nadobudnimi otroki pa imajo še dodaten bonus – priprava je tako hitra, da ostane čas za vse tisto, kar je med koncem tedna res pomembno.

Foto: Perutnina Ptuj