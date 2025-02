Legendarni tramvaj z Opčin po dolgih letih spet pripeljal v Trst

Na sobotno jutro je z Opčin v Trst po skoraj devet let dolgem premoru potnike spet pripeljal zgodovinski modri tramvaj, ki so ga na končni postaji na tržaškem Trgu Dalmacija pričakali z aplavzom.

S 1. februarjem je po skoraj desetih letih spet začel voziti legendarni tramvaj, ki je središče mesta od leta 1902 več kot stoletje povezoval z Opčinami, nato pa je nesreča avgusta 2016 delovanje te tudi za turiste zanimive linije prekinila.

Po obnovitvenih delih na infrastrukturih in vozilih so v začetku leta opravili poskusne vožnje, s februarjem pa je tramvaj spet začel prevažati potnike po strmi trasi med Trstom in kraškim robom.

Tako je openski tramvaj spet pripeljal v Trst:

V začetnem obdobju od 1. do 16. februarja bo vsak dan v tednu na voljo 19 voženj, peljal pa bo izključno le en tramvaj, je poročal Primorski dnevnik. Glavni postaji bosta na Opčinah in Trgu Dalmacija, ne več na Trgu Oberdan kot v preteklosti. V prihodnjih tednih, ko bodo končali nameščanje novih zavor, se bodo na tračnicah postopoma pridružili še drugi tramvaji in od 3. marca bodo trije tramvaji zagotavljali 58 voženj na dan, je še poročal Primorski dnevnik.

Preberite še: