Občina Trst je med letoma 2011 in 2023 izgubila skoraj 10.000 prebivalcev, kažejo podatki občine in njenega raziskovalnega urada Rupa. Negativni trend se je nadaljeval tudi lani. Pregled manjših statističnih enot sicer pokaže izrazito rast števila prebivalcev v več vaseh, piše časnik Primorski dnevnik.

Novi podatki, o katerih je v sredo poročal tržaški časnik, kažejo na upad prebivalstva tudi na Krasu.

Edini rajon občine Trst, ki je doživel minimalni porast prebivalstva, je Sveti Ivan, Kjadin in Rocol, kjer je 59 prebivalcev več, kar pomeni 0,2-odstotni porast.

Porast prebivalstva v vaseh

Pregled manjših statističnih enot, med drugim na območjih s slovenskim prebivalstvom, pokaže drugačno sliko. Vasi, ki so doživele največji porast prebivalstva, so Trebče, Padriče in Bazovica s približno 15-odstotnim porastom prebivalstva.

Razpoložljivi so tudi novejši podatki italijanskega statističnega urada, ki kažejo, da je Trst leta 2024 izgubil še dodatnih 2000 prebivalcev, vendar njihova geografska porazdelitev še ni raziskana.

Trst-"mesto starih"

Kot še navaja Primorski dnevnik, Trstu mnogi hudomušno pripisujejo naziv "mesto starih". Trend demografskega upada je prisoten že daljše obdobje. Po zadnjih podatkih ima mesto okoli 200.000 prebivalcev, kar je denimo bistveno manj kot ob vrhuncu v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja, ko je štelo čez 270.000 prebivalcev.