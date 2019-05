Pred zadnjo sezono Igre prestolov so naredili nekaj, česar niso še nikoli #intervju

Gemma Whelan in Iain Glen, ki ju bolje poznamo kot Yaro Greyjoy in sera Joraha Mormonta, sta tik pred premiero osme sezone Igre prestolov razkrila, kako je bilo snemati finalno sezono.

Po težko pričakovanem spopadu v Zimišču in tretji epizodi, ki je trajala kar 1 uro in 22 minut, je Igra prestolov pokopala kar nekaj likov, med njimi tudi Joraha Mormonta in Theona Greyjoya, brata Yare Greyjoy.

Gemma Whelan in Iain Glen, ki sta upodabljala lika Yare in Mormonta, sta pred koncem ene od najbolj priljubljenih serij na svetu razkrila, kako je bilo na zadnjem branju scenarija in zakaj je bilo to tokrat tako posebno.

Gemma kot Yara Greyjoy, katere usoda še ni razjasnjena. Foto: HBO

Sta bila oba na zadnjem branju scenarija?

Gemma Whelan: Vsi smo bili povabljeni, a jaz sem ravno pred kratkim rodila, zato nisem mogla priti.

Iain Glen: Mislim, da si imela dober izgovor.

GW: Da. Bryan Cogman (eden od producentov, op. p.) je bil tako prijazen, da je bral namesto mene.

IG: Pravzaprav je bilo precej neverjetno. Še nikoli nismo naredili tega, prvič smo vse epizode prebrali v enem branju scenarija.

Vsi smo sedeli za ogromno mizo, vsi režiserji so bili tam in vsi predstavniki oddelkov. Brali smo od začetka do konca, kar nam je vzelo dva dni. Bila je neverjetna, zelo ganljiva izkušnja.

Ko slišiš branje igralcev, dobiš lep vpogled v zgodbo, hkrati pa dobiš občutek, da bomo naredili nemogoče, ko slišiš še vizijo režiserjev in producentov. Dva meseca pozneje, ko vidiš, kako so pripravili vse skupaj, pa ne moreš verjeti.

©2019 Home Box Office, Inc. All Rights Reserved. HBO® and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc. Foto: Jonathan Ford Menda ste vsi igralci ob koncu dobili uokvirjeno zgodbo svojega lika. Lahko razkrijeta, kateri zgodbi sta dobila vidva?

GW: Moja je prvo srečanje Yare s Theonom v prvi sezoni. To je tudi prizor, o katerem me ljudje največkrat sprašujejo.

IG: Moja pa gladiatorski prizor v Meereenu pred Daenerys. Zelo so se potrudili. Povzeli so moj prihod, presenečenje pred Daenerys, boj, skorajšnjo smrt, in kako sem bil junak dneva. Na zadnji strani pa sta mi David (Benioff, eden od ustvarjalcev, op. p.) in Dan (D. B. Weiss, eden od ustvarjalcev, op. p.) namenila nekaj lepih besed.

©2019 Home Box Office, Inc. All Rights Reserved. HBO® and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc. Foto: Jonathan Ford Če je to lep trenutek, ki se ga bosta rada spominjala, ali morda obstaja kaj, česar iz serije ne bosta pogrešala?

IG: Morda se sliši nadležno, ampak ni veliko stvari, ki jih ne bom pogrešal. Morda to, da si moral biti tam, pa čeprav si igral eno minuto ali pa te sploh niso potrebovali. Včasih je bilo malo frustrirajoče, da nisi pokazal svojih igralskih sposobnosti, a potem stopiš korak nazaj in dojameš, da si del nečesa veliko večjega, to pa ceniš takšno, kakršno je.

GW: Jaz pa natanko vem, česa ne bom pogrešala: teka po peščeni plaži v težkem kostumu, pri čemer nikakor ne moreš blesteti. Tisti škornji pomenijo zelo malo podpore, enako je s peskom, ki se ti udira pod nogami. Pri tem pa moraš biti prepričljiv in še skočiti na čoln. To je bil vedno velik izziv. Zelo sem vesela, da mi ne bo treba več biti prepričljiva, ko bom tekla po plaži.

IG: A po drugi strani je prav izziv tisti, ki je naredil izkušnjo toliko bolj nepozabno.

GW: Res je.

IG: Ko smo snemali na Islandiji in smo morali vstati čim bolj zgodaj, da smo izkoristili dnevno svetlobo, in si se dobesedno privlekel na prizorišče, kjer so te nato prekrili z umazanijo, je bilo težko početi to nekaj dni zapored. A hkrati si igral na najbolj dih jemajočem prizorišču. Istočasno si izčrpan in omamljen zaradi neverjetne pokrajine. To garanje je tisto, kar dela serijo posebno, jo dela Igro prestolov.

Iain je zaigral v 51 epizodah Igre prestolov. Foto: HBO

Se spomnita prelomnega trenutka, ko sta dojela, da je Igra prestolov postala globalni fenomen?

IG: Nekje med sezonama tri in štiri. Snemal sem nekaj drugega v Južni Afriki in sem bil ravno na sprehodu po mestu, ko me je nekdo pogledal, kot da me je prepoznal. Mislil sem si: "Tam? Kako?"

GW: Jaz pa ne vem, saj me še zdaj redko prepoznavajo, kar je super. Se mi pa dogaja, da me dvakrat pogledajo ali pa mislijo, da me poznajo iz šole in ne vedo natančno, kam bi me postavili. Moj vsakdan je bolj ali manj takšen, kot je bil, a če grem na srečanje z oboževalci ali premiero, je precej vznemirljivo. Brez oboževalcev serija ne bi pomenila nič, kajne? Oboževalci so izjemno pomembni.

Yara v spopadu mrtvih in nemrtvih izgubi brata Theona. Foto: IMDb

