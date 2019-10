"Poznam veliko žensk, ki so po ločitvi obdržale možev priimek. Ni to čudno?" #intervju #video

Konec oktobra na male zaslone prihaja nova komična serija Ga. Fletcher, ki prikazuje vpliv spletne pornografije in družbenih medijev. Vse to odraža skozi ločenko Eve Fletcher, v katero se je vživela Kathryn Hahn, ameriška igralka, ki smo jo pri nas nazadnje gledali v komediji Poredne mame.

Kako se nedavno ločena samska mati sooča s prazno hišo, ko njen edinec odide na kolidž? Kathryn Hahn je Eve Fletcher, ki se znajde v primežu osamljenosti - privaditi se mora novemu življenju, pri čemer se opoteka po ovinkih spletne pornografije in družbenih medijev, a kmalu spozna, da ima po odhodu sina Brendana (Jackson White) na študij končno vso svobodo in možnost izživeti potlačene spolne želje, ki jih dotlej ni uresničila. Njen sin pa ima medtem kot novinec na študiju lastne probleme.

Pred premiero komedije, ki prikazuje vpliv spletne pornografije in družbenih medijev in je nastala po istoimenski knjižni uspešnici avtorja Toma Perrotte, je glavna igralka razkrila lastne poglede na ločene ženske, na pornografijo in na to, če bi takšno serijo sploh lahko posneli pred 20 leti.

Foto: HBO

Serijo ste začeli snemati v času gibanja #MeToo in ustvarjalec Tom Perrotta je dejal, da ste mu bili pri tem v veliko pomoč.

Zanimivo. Če vprašate mene, to gibanje še vedno traja in še vedno moramo veliko postoriti na tem področju. Meni je to zelo pomembno. Ko sem spoznala Toma, se mi je res zdelo, da gre za zgodbo, povedano z dveh različnih zornih kotov, s strani mame in s strani sina. Skupaj sva se poglobila v dušo te ženske, sam pa se je obkrožil z res močnimi ženskami, in - kar je bilo pomembno tudi meni - imeli smo ekipo samo ženskih režiserk in čudovito producentko Helen Estabrook in sobo piscev, ki je bila polna žensk, da smo se resnično povezali z ženskimi glasovi. Bil je zelo odprt in je neverjeten poslušalec. Na voljo smo imeli izjemno delo, njegovo knjigo, ki je služila kot nekakšen dokument, s katerega smo skočili v nekaj, česar nihče od nas ni pričakoval.

Ste prej poznali knjigo?

Ne, nisem. V tem primeru je služila kot scenarij za pilota, nato je sledilo srečanje s Tomom, ki sem se mu morala nekako prodati. Bilo je nekakšno ovohavanje drug drugega (smeh, op. p.). Dobila sva se na pijači v Santa Monici, kjer sva imela neverjeten pogovor, v katerem sva se zelo malo pogovarjala o tem projektu. Govorila sva o stvareh, ki naju oba zanimajo.

In očitno vas je lik Eve Fletcher zelo privlačil?

Da! Do te ženske čutim ogromno empatije, nanjo družba lepi ogromno etiket in identitet, ki ji sploh niso več blizu. Že ideja, da ji rečejo ga. Fletcher. Gre za identiteto, ki bi se je morala znebiti že pred leti - ločena je že deset let, a še vedno živi kot ga. Fletcher. Moja mama je imela enako izkušnjo, še vedno je ga. Hahn, pa je ločena več kot 15 let. Poznam veliko žensk, ki je po ločitvi obdržalo možev priimek. Ni to čudno? Mislim, da se to zdaj spreminja in mislim, da je bilo v generaciji moje mame to pač nekaj, kar si naredil. Res je, da je lažje za otroke, a včasih se držiš identitete, ki ni več tvoja.

Foto: HBO

Prav to je ključno, kar se zgodi Eve, ko njen sin odide na kolidž in začne raziskovati svoje življenje, kajne?

Tako je. Ta identiteta je odražala vse identitete, ki si jih je nadela kot mama. Živi s tujcem, svojim sinom, in njuno razmerje ni najboljše na svetu, najbolj odprto, hkrati pa je ona zlobnica po ločitvi, kar je nepravično. Tudi njena služba je ne izpolnjuje, tako da je vse skupaj nekako zrežirano. Poskusila je vse - biti dobra skozi vse svoje življenje, kar pa ji ni služilo najbolje. Zdaj ima končno priložnost raziskati, kdo je, kar pa se tako zanjo kot za Brendana izraža, kot bi odprl Pandorino skrinjico spletne pornografije, kjer je lahko nespametna. Dejansko ima afero sama s sabo. Zdaj se lahko vidi kot seksualna in privlačna ženska, in mislim, da so prve epizode kot nekakšni medeni tedni zanjo. Mislim, da se ponovno zaljublja vase.

Tom pravi, da serija prikazuje neukrotljivost poželjivosti, bi se strinjali? Kaj mislite, da pornografija predstavlja zanjo?

Res je, na poželjivost ne moreš postaviti pokrova, ne glede na to, kako nerazumna je. Pornografija, to njeno spolno prebujenje, pa predstavlja njeno eksistenčno iskanje nečesa; boga, same sebe, česarkoli. Mislim, da poskušamo ženske ves čas ukalupiti kot "mamo", "žensko sredi menopavze", ko postanejo nevidne in jih nihče več ne gleda na enak način, na znotraj pa je tvoja izkušnja ženske in seksualnosti še vedno kako živa in aktivna. Zelo redko vidimo žensko, ki to še vedno raziskuje. To se mi je zdelo zelo zanimivo, saj menim, da si ženske zaslužijo, da se pokaže ta njihova moč.

Zgodba bi bila seveda čisto drugačna, če bi bil to moški, ki gleda pornografijo.

Da, in to smo že videli. Gledalci smo že dolga leta strmeli v ženske in smo dejansko gledalci pornografije, z moškega vidika.

Foto: HBO

Mislite tudi na "mainstream" televiziji in filmu?

Da. Mislim, da je z ženskega vidika drugače. Tudi občutek je drugačen. Tukaj gre hkrati za dvojno zgodbo - na eni strani je Eve, ki odpre Pandorino skrinjico spletne pornografije, na drugi strani pa njen sin spoznava, kako biti ranljiv in intimen, kako hoditi na zmenke, dvoriti, vse, kar počnemo v živo ... Ne ve, kako preprosto je iti na zmenek ali imeti interakcijo iz oči v oči, kako se spoprijemati z zlomljenim srcem, saj je to generacija, ki preprosto podrsa levo. Istočasno pa Eve spoznava splet kot nov svet, medtem ko se Brendan znajde v svojem novem svetu dejanske intime in resničnih ljudi. Serija nam pokaže oboje, Tomu pa je to uspelo narediti na način, ki je zelo zanimiv.

Kako se pripravite na takšno vlogo? Lahko kaj vadite?

Ne dovolj. Včasih da, včasih ne, za to smo imeli nekaj skupnih večerij, kjer sem lahko nekaj časa preživela z Jacksonom, krasnim mladim igralcem, ki igra mojega sina Brendana. Res je dober. Zanimivo, in nočem česa pokvariti, ampak nisva imela ravno veliko skupnih prizorov. Zato sva morala preizkusiti, kaj imava čisto na začetku, saj nisva vedela, koliko nama bo ostalo do konca serije. A sva se zelo ujela. Enako je bilo s preostankom zasedbe.

Je Ga. Fletcher še en primer drzne dramske/komične serije, ki jih trenutno snemajo za male zaslone?

Da.

Si lahko predstavljate, da bi takšno serijo posneli pred 20 leti?

Ne predstavljam si, da bi bila jaz v glavni vlogi v čem podobnem pred 20 leti. To, da je HBO tvegal z mano, me postavil v glavno vlogo takšne serije, dokazuje, da so to res razburljivi časi. Zelo sem hvaležna in ponosna na HBO, da si je drznil z nečim takšnim. Smo v zlati dobi za takšne serije.

Foto: HBO

Ali se zelo navežete na svoje vloge? Vam kakšne pomenijo več kot druge?

Ta je bila težka. Resnično težka. Ne mislim na to, da sem se je težko otresla, a je ostala z mano kar nekaj časa. Težka je bila zato, ker se mi zdi, da je bilo težko prodreti do Eve. Bilo je težko potovanje v samih dobrih pogledih. Težko, a v le najboljšem kreativnem smislu. Snemali smo pozimi v New Yorku, bila sem stran od svoje družine, bili smo nekako izolirani, poleg tega pa smo čez dan veliko premlevali o Eve. Je zelo osamljena, zato se je dejansko zdelo zelo osamljeno. Težko jo je bilo izpustiti, saj se me je res dotaknila. Poleg tega sem oboževala ekipo, ki je delala pri tem projektu. Bilo je zadovoljivo v smislu, da smo vsi skupaj šli zelo globoko.

Mislite, da bi lahko posneli še drugo sezono?

Bomo videli. Vsekakor gre za omejeno serijo. A res obožujem Eve, bomo videli, kaj se bo dogajalo. Poglejte, za Majhne laži nihče ni mislil, da bo še ena sezona, tako da bomo videli.

Premiera serije Ga. Fletcher bo 28. oktobra na HBO GO ter istega dne ob 21. uri na HBO.

