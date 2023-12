Posneli prvi božični film s prizori seksa

Ameriški božični filmi so običajno zelo zadržani glede prikazovanja izkazovanja nežnosti. Letos pa je premiero dočakal film, ki skuša to mejo premakniti.

Ameriška TV-mreža Lifetime, znana po osladnih božičnih filmih, je letošnjo sezono začela bolj vroče kot običajno. Če so bili njihovi izdelki do zdaj primerni za vso družino, so letos prvič posneli in predvajali film, v katerem so tudi prizori spolnosti.

"Po božičnih filmih je ogromno povpraševanja, nikoli pa občinstvu še nismo ponudili seksi romantičnega božičnega filma, ki bi se zdel resničen in odrasel," je za Yahoo Entertainment povedala scenaristka filma Sarah Drew, sicer igralka, ki jo poznamo iz serije Talenti v belem.

Scenarij je napisala igralka Sarah Drew, ki jo poznamo iz serije Talenti v belem (Grey's Anatomy). Foto: Guliverimage

Film nosi naslov A Cowboy Christmas Romance (Kavbojska božična romanca), glavno vlogo v njem ima Jana Kramer, ki igra tipično protagonistko božičnih filmov – uspešno nepremičninsko posrednico, ki se vrne v domači podeželski kraj, tam pa naleti na postavnega kavboja. Za razliko od tipičnih božičnih filmov se tokrat dogajanje pred kamero ne ustavi pri poljubih, temveč prizori postanejo precej bolj vroči.

"Med drugim me poleže na seno in tam ... no, saj veste," je enega od teh prizorov opisala 40-letna glavna igralka, ki je bila med snemanjem noseča. "Bila sem presenečena, da iz filma niso ničesar izrezali," je dodala.

"Želeli smo si poskusiti nekaj drugačnega," pa je za Yahoo Entertainment povedala Tia Maggini, predstavnica TV-mreže Lifetime. "Obstaja ogromno stereotipov, kakšen naj bi bil oziroma ne bi smel biti božični film, in včasih se sprašujemo, ali smo jih ustvarili mi sami. Zato je toliko bolj zabavno poskusiti nekaj drugačnega in videti, kako se bo odzvalo občinstvo."

Ob tem Yahoo Entertainment ugiba, da se s tovrstnim premikom mreža Lifetime skuša odmakniti od TV-kanala Hallmark. Tudi ta slovi po božičnih filmih, ki pa so brez izjeme zelo zadržani oziroma spodobni, saj se je Hallmark razvil iz TV-mreže z verskimi vsebinami.

Oglejte si še: