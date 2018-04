Portugalska lepotica pozirala v kopalkah #foto

Foto: Instagram/saramatosofficial

Čeprav imata tako Sara Matos kot njen partner, igralec Pedro Teixeira, polno zasedena urnika, sta si vzela nekaj prostih trenutkov in se odpravila na mini počitnice, kot sta jih poimenovala sama.

Saro lahko v vlogi pogumne, vztrajne, hrepeneče in strastne Clare, ki po umoru matere skrbi za svoje mlajše brate in sestre ter se zaljubi v policista Manuela, s katerim se znajdeta vsak na svoji strani zakona, spremljate od ponedeljka do petka ob 12.30 na Planet TV.

V glavnem mestu Portugalske, Lizboni, se temperature že strmo dvigajo, kljub vsemu pa sta si zvezdnika želela še več sonca in morja. Lokacije svojih počitnic nista izdala, po njunih fotografijah na Instagramu sodeč pa jima ni manjkalo vročine, kristalno čistega morja in peska.

Lepa igralka trenutno snema novo serijo za portugalsko mrežo SIC, Pedro, ki je na Instagramu tudi oznanil njun odhod, pa se osredotoča na snemanje nove sezone serije Apanha se Puderes (Ujemi, če lahko, op. p). Nekaj ur po njegovi objavi pa se je na družabnih omrežjih oglasila tudi Sara s spodnjo fotografijo.

Sara in Pedro sta svojo zvezo potrdila pred dvema letoma, kmalu po tem, ko so se v portugalskih medijih pojavile novice o njenem razhodu z Lourençem Ortigão in njegovi ločitvi od žene Cláudie Vieira - razlog zanjo pa je bila prav mlada igralka. Portugalska zvezdnica pa je Pedru za fotografije, ki jih je kasneje objavila na Instagram, pozirala tudi v kopalkah.

