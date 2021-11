Ponovno snemanje Harryja Potterja, a brez J. K. Rowling

Zvezde filma o Harryju Potterju Emma Watson, Daniel Radcliffe in Rupert Grint so se ob 20. obletnici ponovno združili in s preostalimi igralci posneli posebno televizijsko retrospektivo. Slavna pisateljica pa pri tem ne bo sodelovala.

Težko je verjeti, da minevata dve desetletji, odkar so posneli prvi film o Harryju Potterju, ki je nastal po knjižni predlogi pisateljice J. K. Rowling. Glavne zvezde Daniel Radcliffe (32), Emma Watson (31) in Rupert Grint (33) se bodo pojavile v televizijski oddaji Harry Potter 20th Anniversary: ​​Return to Hogwarts, ki bo na ogled 1. januarja na HBO Maxu.

J.K. Rowling Foto: Reuters

A zdi se, da se jim na pomembni obletnici ne bo pridružila ustvarjalka čarovniškega sveta J. K. Rowling, ki je lani postala tarča kritik transspolnih aktivistov in drugih uporabnikov družabnih omrežij.

Pridružili pa se jim bodo preostali igralci, Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch in Ian Hart, ter režiser Chris Columbus.

V torek je bil objavljen enominutni napovednik ponovnega srečanja, ki vsebuje vrhunske posnetke iz vseh osmih filmov. Prvi film z naslovom Harry Potter – Kamen modrosti je bil v kinematografih leta 2001, zadnji del Harry Potter in Svetinje smrti, 2. del, pa desetletje pozneje.

V torek je Emma Watson na Instagramu delila fotografijo igralskega tria iz leta 2000 in pripisala: "Harry Potter je bil moj dom, moja družina, moj svet in Hermiona je (še vedno) moj najljubši izmišljeni lik vseh časov. Ponosna sem na to, koliko smo mladi igralci prispevali k filmu in vplivali na otroke, ki so hodili po tej poti. Zdaj gledam svoje soigralce in sem tako ponosna na to, kdo so postali. Ponosna sem, da smo bili prijazni drug do drugega, da smo se podpirali in da smo pripravili nekaj pomembnega."

