Poglejte prvi odziv velike zmagovalke šova The Biggest Loser Slovenija #video

Klara je bila takoj po koncu finalne oddaje bila še vedno pod vtisi zmage, zato dejstva, da je pravkar prejela denarno nagrado 43.000 evrov, še ni prav dojela. Prav tako je priznala, da na tej točki še ne ve, kako bo denar porabila.

Je pa razkrila, da bo zmago vsekakor najprej proslavila in se zahvalila vsem domačim za podporo ter nadoknadila čas s svojimi bližnjimi, ki jih je v šovu zelo pogrešala.

Kaj vse je Klara povedala takoj po zmagi? In kaj je o njen povedal njen partner, preverite v spodnjem videu.

