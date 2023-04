Pamela Anderson bo zaigrala v priljubljenem srbskem filmu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot poročajo srbski mediji, bo zvezdnica serije Obalna straža in nekdanja Playboyeva zajčica Pamela Anderson zaigrala v tretjem delu priljubljenega srbskega kriminalnega filma Južni veter.

V filmu se bo pridružila hollywoodskima igralcema Ericu Robertsu in Williamu Baldwinu, njen nastop pa, kot pišejo srbski mediji, ni presenečenje, saj imajo vsi trije iste agente.

Katera vloga bo pripadla Pameli, še ni znano

William Baldwin, brat Aleca Baldwina, v drugem delu filma igra nekdanjega veleposlanika, ki je ostal v Srbiji in so ga nekdanji šefi kot lastnika svetovalnega podjetja najeli za lobiranje na srbski politični sceni. Pridruži se mu nekdanji sodelavec, v seriji ga igra Roberts, ki dela za naftni konglomerat in želi preprečiti odvisnost Zahodne Evrope od ruskega plina.

Katera vloga bo pripadla Pameli, še ni znano, so pa ugibanja o prihodu zvezdnice potrdili tudi producenti serije. "Res je, da se nam bo v nadaljevanju pridružila velika zvezdnica. Njenega imena ne želimo izdati, dokler se snemanje ne začne," je za Kurir povedala producentka Tatjana Žeželj Gojković. S snemanjem filma bodo začeli poleti.

Pamela Anderson leta 2022 Foto: Guliverimage

V dokumentarcu je razkrila, da je bila posiljena

Andersonova je zaslovela, ko je bila februarja leta 1989 izbrana za naslovnico revije Playboy. Kasneje smo jo lahko spremljali v vlogi C. J. Parker v seriji Obalna straža, v kateri je postala seks simbol.

Lansko leto je skupaj z Netflixom izdala dokumentarni film Love, Pamela, v katerem je razkrila del svoje pretresljive življenjske zgodbe in celo to, da je bila posiljena.

