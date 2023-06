Oskarjevka prekinja svojo igralsko kariero

85-letna igralka, velika zagovornica podnebnega aktivizma, se namerava v naslednjih 18 mesecih osredotočiti na prihajajoče predsedniške volitve in pridobiti čim večji krog ljudi, ki podpirajo ukrepanje proti podnebnim spremembam.

Prejela je nagrado za socialno pravičnost

Novico je naznanila med 30-minutnim intervjujem z novinarko Robin Roberts na filmskem festivalu v New Yorku, potem ko je prejela nagrado Harry Belafonte Voices za socialno pravičnost.

"Znebimo se Joeja Manchina. Pod Bidnom moramo poskusiti zanetiti ogenj in glasovati zanj," je poudarila med intervjujem. In dodala: "Zaslužiti si mora naše glasove, ampak bodimo resnični, da Bidnova alternativa (Manchin) pomeni konec vsega."

Razkrila je tudi, da ne bo kandidirala za predsednico ZDA: "Ena stvar pri staranju je, da začneš pametneje razmišljati o svojih prednostih. In to ni ena izmed njih. Jaz sem navijačica. Nimam izvirnih idej. Sem oseba, ki prevzema tuje ideje in si za to pripisuje zasluge."

Leta 2019 jo je policija aretirala, saj je skupaj z drugimi protestniki blokirala ulice in kongres pozvala k ukrepanju za reševanje podnebnih sprememb. Foto: Guliverimage

Podnebno krizo je pripisala rasizmu

Zvezdnica podnebni aktivizem zagovarja že več let. "Živali smo, ne pozabimo. Za kisik in hrano smo odvisni od oceanov in gozdov. Ko bomo odšli, bo prepozno. Mi smo tisti, ki lahko naredimo razliko za prihodnje generacije," je povedala v enem izmed nedavnih intervjujev.

Pred kratkim pa je pozvala tudi k aretaciji vseh belopoltih, potem ko jih je obtožila za podnebno krizo in trdila, "da podnebne krize ne bi bilo, če ne bi bilo rasizma". "Imamo približno sedem ali osem let, da prepolovimo količino fosilnih goriv, ki jih porabimo, in na žalost so najbolj prizadeti tisti ljudje, ki so za to najmanj odgovorni. Globalni jug, ljudje na otokih in revni temnopolti ljudje," je še izpostavila.

Protest leta 2019, na katerem je kongres pozvala k reševanju podnebnih sprememb. Foto: Guliverimage

