Osebna vojna (A Private War)

Izjemna Rosamund Pike in Jamie Dornan v resnični zgodbi o Marie Colvin – legendarni vojni poročevalki, ki se je podajala na najnevarnejše kraje na svetu, da bi dala glas tistim, ki so ostali brez njega. Dve nominaciji za zlati globus, tudi za najboljšo glavno igralko.

Velika Britanija, ZDA │ 2018 │ 105 min. │ Biografska vojna drama R: Matthew Heineman│ I: Rosamund Pike, Jamie Dornan, Stanley Tucci, Tom Hollander Ocena IMDb: 6,7/10 │ Rotten Tomatoes: 90 % │ Uporabniki Googla: 88 %

Biografska drama pripoveduje resnično zgodbo o tragično umrli vojni poročevalki Marie Colvin. Neustrašen in uporniški duh jo je gnal na različna vojna območja od Čečenije do Šrilanke, kjer je leta 2001 v eksploziji granate izgubila oko.

Čeprav so travmatične izkušnje zahtevale visok davek, je Colvinova skupaj z vojnim fotografom Paulom Conroyem pogumno izpolnjevala temeljno poslanstvo – pokazati svetu pravo ceno vojne. To je počela vse do leta 2012, ko je v Siriji umrla.

"Igralkin silovit in vživet nastop, vključno s popolnoma izmučenim obrazom in pogumnim značajem, je tako prepričljiv, da so bili ljudje, ki so poznali Colvinovo, pretreseni nad podobnostjo." Kenneth Turan, Los Angeles Times

"Heineman in scenarist Arash Amel občinstva ne opozarjata samo na humanizem, ki žene naprej toliko novinarjev, ampak tudi na izjemno nevarnost, ki se ji izpostavljajo, da bi nam predstavili resnico." Ann Hornaday, Washington Post

