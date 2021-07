V New Yorku so pred nekaj dnevi začeli snemati nadaljevanje priljubljene serije Seks v mestu, v katerem se vračajo tri od štirih igralk originalne zasedbe: Cynthia Nixon (Miranda Hobbes), Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw) in Kristin Davis (Charlotte York). Kim Catrall (Samantha Jones) je sodelovanje odklonila.

In medtem ko se številni kljub odsotnosti Kiminega lika veselijo nove serije, pa se zdaj sprašujejo, kaj se je zgodilo z obrazom Kristin Davis. Igralka je namreč več kot očitno hotela omiliti staranje s pomočjo lepotnih popravkov, a ji to po mnenju mnogih ni uspelo najbolje.

Ameriški mediji poročajo, da so "šokirani" nad prvimi fotografijami prihajajoče serije And Just Like That ..., na katerih pozornost krade rahlo zabuhel obraz 56-letne temnolase igralke. Tudi komentatorji na družbenih omrežjih so delili ogorčenje nad tem, kako drugače je videti.

O Kristinem drugačnem videzu se je na Instagramu razpisal eden od estetskih zdravnikov Alexander Rivkin, ki je razložil, da je v njegovi kliniki niso nikoli obravnavali, a se jim dozdeva, da si je v preteklosti privoščila botoks in polnila ter da je s tem "nekoliko pretiravala v licih".

"Ko se zdaj nasmehne, nastane malce strašljiv izraz." Ob tem je razložil, da je zato zelo pomembno, da stranka pred injiciranjem kaže različne izraze, saj "kar se v mirovanju zdi dobro, se lahko ob nasmehu in govoru zdi zabuhlo in pretirano".

Vračajo se skoraj vsi, razen Samanthe

Nadaljevanje legendarne serije bo imelo deset polurnih epizod, a datum premiere še ni znan. Znano pa je, da se v zasedbo vračajo Evan Handler (Charlottin mož Harry), David Eigenberg (Mirandin mož Steve), Chris Noth (Carriejin mož, znan tudi kot gospod Živina) in Carriejin najboljši prijatelj Stanford, ki ga upodablja Willie Garson.

Dogajanje se ne bo nadaljevalo tam, kjer se je končalo v drugem delu filma Seks v mestu, temveč bo postavljeno v realni čas. Serijo bodo predvajali na novi platformi za predvajanje TV-vsebin HBO Max.

