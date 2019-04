Obiskovalce Vatikana presenetil zvezdnik, oblečen v papeža #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Turisti in romarji, ki so pretekli konec tedna obiskali Vatikan, so bili deležni prav posebnega bonusa - igralca Johna Malkovicha, oblečenega v papeška oblačila.

Na začetku leta je produkcijska mreža HBO razkrila prvo podobo iz serije Novi papež, nekakšne druge sezone oziroma nadaljevanja fantastične serije Mladi papež iz leta 2016, v kateri je blestel Jude Law.

S fotografijo so nedvoumno sporočili, da bo Law igral tudi v Novem papežu, ob njem pa bo nastopil tudi John Malkovich - in sodeč po oblačilih, ki jih nosi, bo v seriji tudi on papež.

Datum premiere še ni znan, ne nazadnje snemanje še vedno teče. Pretekli konec tedna se je namreč snemalna ekipa z Malkovichem in režiserjem Paolom Sorrentinom na čelu mudila v Vatikanu.

Petinšestdesetletnega igralca so na Trg svetega Petra pripeljali v črnem papamobilu ("pravi" papež je običajno v belem), nato pa se je sprehajal ob množici statistov, ki so mu mahali z rumenimi vrtnicami in celo podajali otroke v blagoslov.

Malkovicha so sicer med snemanjem, takrat veliko bolj skritim, v Vatikanu ujeli že novembra, ko je snemal prizore, v katerih s papeškega balkona nagovarja množico, januarja pa je snemal tudi v Benetkah.

Mladi papež je bila najdražja TV-serija v Italiji

Serija Mladi papež, po kateri zdaj snemajo Novega papeža, je bila najdražja italijanska televizijska produkcija vseh časov, proračun zanjo je znašal okoli 40 milijonov evrov. Dosegla pa je tudi rekordno gledanost, italijanska plačljiva TV-mreža Sky je z dveurno premiero dosegla skoraj milijon gledalcev, kar jim do takrat še ni uspelo.

Izjemen uspeh je dosegla tudi drugod po svetu in zato tudi dočakala nadaljevanje. Oskarjevec Sorrentino si jo je namreč sprva zamislil kot miniserijo.

