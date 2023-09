Obeta se nam kopica novih slovenskih filmov

Znano je, katere premiere slovenskih filmov bomo dočakali na oktobrskem Festivalu slovenskega filma , a to je le vrh ledene gore, saj je slovenska filmska produkcija trenutno zdrava in v polnem zagonu.

Jeseni v kinu

Kinodvorane obljubljajo, da bomo v prihodnjem obdobju deležni premier slovenskih filmov vsake tri do štiri tedne, sezono pa bo takoj po FSF odprl Šepet metulja režiserja Alena Pavšarja, mladostniška drama, postavljena v srednjo šolo, ki bo na ogled v široki distribuciji po vseh kinocentrih in majhnih kinodvoranah.

Že v oktobru bodo v Art kino mreži sledili dokumentarni filmi Pero v režiji Damjana Kozoleta o pokojnem igralcu Petru Musevskemu in O ljudeh, ki so v kinu doma, film o kinooperaterjih, posnet ob stoletnici dvorane ljubljanskega Kinodvora in 60-letnici dvorane Slovenske kinoteke, in pa Telo režiserke Petre Seliškar o ženski, ki je zaradi avtoimunske bolezni že leta na pragu smrti.

Še to jesen bomo lahko videli tudi Poslednjega heroja, igrani prvenec Žige Virca, ki je v intervjuju za Siol.net povedal, da gre za film, ki problematizira odnos do druge svetovne vojne: "Starejše generacije se še kar ukvarjajo z drugo svetovno vojno in ne opazijo, da milenijci nimamo denarja za stanovanja in podobno, ker jim to ni tako pomembno kot druga svetovna vojna."

Konec novembra v kino prihaja še nov film Nejca Gazvode z naslovom Vzornik. Gre za izredno aktualno temo, saj je postavljen v čas takoj po zaključku epidemije bolezni covid-19, kar odločno vpliva na dramo o dinamiki enostarševske družine po ločitvi in vlogi, ki jo v svetu išče mladi glavni junak. Tega igra France Mandić, sin Marka Mandića in Pie Zemljič, v svoji prvi filmski vlogi.

Čakajoč na pomlad

Na FSF bodo prikazani tudi filmi, ki še nimajo določene premiere. Najprej moramo omeniti otvoritveni film festivala, Šterkijado, ki ga je režiser Igor Šterk posnel o svojem očetu, jadralcu Juretu Šterku. Gre za igrani film, Jureta v filmu upodobi Janez Škof, medtem ko mlajšega Igorja igra Jernej Gašperin.

Zbudi me je film Marka Šantića z Juretom Henigmanom, Natašo Barbaro Gračner in Timonom Šturbejem v glavnih vlogah, ki ga je Šturbej omenjal v intervjuju za Siol.net. Film je kompleksna drama o moškem, ki je v nesreči izgubil del spomina in začne odkrivati, da mu ni všeč človek, ki ga spoznava.

Tretji je Opazovanje, nov film Janeza Burgerja, ki je po Ivanu še režiserjev drugi triler z družbeno aktualnimi temami. To pot je v ospredju zgodbe reševalka, ki prejema skrivnostne posnetke zločina. Med igranimi filmi na FSF bo še koprodukcijia Mož brez krivde in več celovečernih dokumentarcev.

Na snemanju filma Opazovanje, šestega celovečerca režiserja Janeza Burgerja Foto: Mitja Ličen

Klapa je padla

Trenutno se snema oziroma je že v postprodukciji kar deset celovečernih igranih filmov. Med njimi so kar trije prvenci, od katerih veliko pričakujemo.

Urška Djukić, dobitnica evropske filmske nagrade za kratki film Babičino seksualno življenje, pripravlja Little Trouble Girls. Gre za koprodukcijo z Italijo in Hrvaško, a z večinsko slovensko zasedbo, v kateri izstopajo Saša Tabaković, Nataša Burger, Vincenc Lotos Šparovec, Brane Završan in Saša Pavček. Zgodba se osredotoča na seksualno prebujenje mladih deklet, Djukić pa je scenarij napisala s producentko in scenaristko Marino Gumzi.

Dobitnica nagrade za kratek film Magični grad je tu na predlanskem festivalu FEKK Ester Ivakič se je za celovečerni prvenec lotila predelave nagrajenega romana Suzane Tratnik Noben glas, a film bo nosil bistveno vpadljivejši naslov Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo. Najbolj znana imena v zasedbi so Mila Peršin, Maruša Majer, Matej Puc in Liza Muršič.

Jara Sofija Ostan in Mina Švajger v prvem celovečernem filmu režiserke Urške Djukić Foto: arhiv SPOK Films

Film z naslovom Fantasy snema glasbenica in režiserka Katarina Rešek - Kukla, in sicer gre za nadgradnjo njenega nagrajenega kratkega filma Sestre. V glavnih vlogah se vračajo Mia Skrbinac, Mina Milovanović in Sarah Al Saleh. Sestre je med drugim prejel nagrado za najboljši kratki film na enem najpomembnejših festivalov kratkega filma na svetu, Festival du Court Métrage de Clermont-Ferrand.

Med prvence bi lahko uvrstili tudi To je rop!, komično kriminalko z elementi socialne drame režiserja Gašperja Andolška. Ta je pred tem v sodelovanju s Tijano Zinajić posnel odštekan in praktično brezproračunski film Zgodbe s sekreta. To je rop! je zgodba o čarodeju, ki skupaj s svojim odvetnikom ugrabi direktorja zavarovalnice, ki mu noče izplačati zavarovalnine.

Na mladih svet stoji

Vračajo se tudi staroste med režiserji. Vinci Vogue Anžlovar snema priredbo mladinskega romana Tartinijev ključ, o katerem je v intervjuju za Siol.net povedal: "Zgodba je povezana s srednjeveško zgodovino Pirana in njegovim najbolj znanim meščanom, v njej najdemo vse, od prvih ljubezni do kriminalke in druženja. To je res polna vsebina."

Vinci Vogue Anžlovar na snemanju Tartinijevega ključa Foto: Željko Stevanić @bladeprodukcija

Jani Sever, nekdanji urednik revije Mladina in s prejšnjim filmom Antigona – Kako si upamo? dobitnik nagrade vesna za najboljši dokumentarec, snema film Čao Bela. Gre za najstniški glasbeni film, v katerem se bo poleg svežih obrazov pojavilo tudi več slovenskih glasbenikov.

Mlajši publiki bo namenjen tudi film Klemna Dvornika, ki je zaznamoval domačo sceno kot režiser polovice epizod serije Jezero/Leninov trg/Dolina rož, z Blok 5 pa se bo posvetil zgodbi o deklici, ki se po mamini smrti z očetom preseli v blokovsko naselje, kjer se mora soočiti z medvrstniškim nasiljem. V glavni vlogi bo Kaja Zabret, v vlogi očeta pa Marko Mandić.

Generacijski filmi

Največja pričakovanja so morda za filma režiserjev, ki sta pred petimi leti s prvencema napovedala prihod nove generacije. Darko Štante se je s Posledicami uvrstil na enega največjih filmskih festivalov na svetu, v Toronto, ko je prikazal zgodbo o mladostniški ljubezni in pritiskih družbe. Njegov nov film Izgubljeni sin je kriminalka o kriminalistu in njegovem bratu, ki deluje na drugi strani zakona.

Vrača se tudi Urša Menart, avtorica generacijskega filma Ne bom več luzerka, ki glede na kratek opis filma Vse, kar je narobe s tabo prav tako vstopa v svet kriminalke. Zgodba se namreč osredotoča na dekleti, ki postaneta prijateljici prek spleta – ena živi na slovenskem podeželju, druga na Nizozemskem. Ko pride prva na obisk k drugi, se izkaže, da je resnica drugačna, kot se je zdela v njunih interakcijah.

Na snemanju filma Vse, kar je narobe s tabo Foto: Slovenski filmski center

Te filme bomo najverjetneje videli v prihodnjih dveh letih, ko bodo zaključeni snemanje, montaža in postprodukcija, medtem pa se že pripravljajo nova snemanja. Nove filme med drugim pripravljajo Luka Marčetić, režiser najbolj gledanega slovenskega filma Pr’ Hostar, filmske priredbe pa bosta dobila tudi dva uspešna romana, mladinski roman Elvis Škorc, genialni štor avtorice Janje Vidmar, ki ga bo posnel Boris Jurjaševič, in pa eden najbolje prodajanih romanov zadnjih let, Belo se pere na devetdeset Bronje Žakelj, ki ga bo posnel Marko Naberšnik.