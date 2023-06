V Piranu te dni snemajo slovenski mladinski film Tartinijev ključ, ki temelji na istoimenskem romanu Romana Kukoviča in ga je režiser Vinci Vogue Anžlovar povzel z besedami "ko Poletje v školjki sreča Da Vincijevo šifro." Snemanje smo si ogledali od blizu in se pogovorili z mladimi igralci in režiserjem.

Tartinijev ključ je zgodba o treh mladostnikih, ki se po spletu naključij znajdejo sredi pustolovske zgodbe, v kateri se poskušata kriminalca skozi serijo ugank prebiti do skrivnostnega zaklada. Mladim uspe prestreči uganke in jih s pomočjo prijateljev prvi razvozlati, a se ob tem spopadajo še vsak s svojimi težavami. Glavne vloge odigrajo Ella Lapajne, Svit Šturbej in Maks Kerševan, poleg njih pa se v filmu pojavi še kopica znanih imen, med drugim Jurij Drevenšek, Goran Navojec, Zala Đurić, Tanja Ribič, Janez Škof, Nenad Tokalić, Primož Pirnat in Boris Cavazza.

Snemanje med navalom turistov

Film nastaja v produkciji Zavoda Blade produkcija, koprodukciji RTV Slovenija in ob sodelovanju Filmskega studia Viba film ter financiranju Slovenskega filmskega centra. Kot je razložil producent filma Zoran Dževerdanović, bodo morda med snemanjem ali postprodukcijo poskušali pridobiti še dodatne partnerje iz sosednjih držav, vendar so se zaradi oblegane lokacije odločili, da je pomembneje čim prej začeti snemanje.

Zgodba je namreč tesno povezana s Piranom, saj se ne le odvija v tem biseru slovenske obale, temveč se na zgodovino mesta navezujejo tudi uganke, ki tako niso le možganski orehi, ampak so tudi poučne. Tako so izbrali termine v maju in prvi polovici junija, ko tam naj še ne bi bilo veliko turistov, vendar se je, kot razlagata producent in režiser, letošnja turistična sezona začela zgodaj.

Glavni igralci se drenjajo na zadnjem sedežu, ko dobijo prevoz v Piran s pevcem skupine LPS, ta v filmu nadomesti lik Jana Plestenjaka. Foto: Željko Stevanić @bladeprodukcija

In res, medtem ko sva se s producentom Dževerdanovićem pogovarjala v bližnji slaščičarni, je poskušala snemalna ekipa z glavnima igralkama in skupino statistov iz lokalne osnovne šole na Tartinijevem trgu posneti zapleten kader, v katerem se kamera vrti okrog njiju v 360 stopinjah, medtem ko ena od njiju kroži na rolki okrog druge, preostali mladostniki pa se z rolkami podijo po trgu. Ta dinamični prizor je izjemno težko posneti, saj so tako igralci kot tudi kameraves čas v gibanju, ob tem pa zasedajo velik del piranskega osrednjega trga.

A ker gre za manjšo domačo produkcijo, ne za hollywoodski blockbuster, za snemanje niso mogli zapreti trga, temveč so povsod okrog njih polne kavarne, v bližini popravljajo stebričke, na robu trga deluje tržnica, mimo igralcev in kamere vsake toliko prikorakajo skupine šolarjev na končnih izletih ali pa se obnje obregnejo turisti, ki pozirajo za selfije pred Tartinijevim kipom. A tudi ob tako kaotičnem vzdušju in številnih ponovitvah se ekipa ne pusti zmesti in suvereno posname prizor.

Vinci Vogue Anžlovar, režiser letošnjega najuspešnejšega slovenskega filma Dedek gre na jug, primerja snemanje na taki lokaciji z loterijo: "To je srečka in ne veš, ali bo izžrebana. Za zdaj imamo srečo, čeprav nam jo je najprej zagodlo vreme. Težava je tudi koordiniranju razpoložljivosti igralcev in prostorov, ampak nam je za zdaj zneslo." Turisti se mu niso zdeli posebej moteči pri tokratnem prizoru na Tartinijevem trgu, razlagal pa je o težavah, ki so jih imeli prejšnji dan: "Kar nisem mogel verjeti, kakšna gneča je bila na avtobusni postaji. Vsaki dve minuti je prišel poln avtobus, saj se pozna, da so začele tukaj pristajati tudi velike križarke, kar prinese nove trume sprehajalcev."

Vinci Vogue Anžlovar v akciji Foto: Željko Stevanić @bladeprodukcija

Mladi igralci med šolo in filmom

Tartinijev ključ je njegov prvi mladinski film in, kot je razložil že med napovedjo snemanja, se je za to zgodbo odločil, ko je skupaj s sinom bral knjižno predlogo Romana Kukoviča. Nad knjigo je še zmeraj navdušen: "Zgodba je povezana s srednjeveško zgodovino Pirana in njegovim najbolj znanim meščanom, v njej najdemo vse, od prvih ljubezni do kriminalke in druženja. To je res polna vsebina." Zelo zadovoljen je tudi z izkušnjo dela z mladimi igralci: "Moram reči, da so nadpovprečno nadarjeni. Razumejo tudi minimalne korekcije in so včasih boljši od odraslih."

Ko so izbrali zasedbo in se odločili za snemanje v maju in juniju, so morali ustvarjanje filma prilagoditi tudi šolskim zahtevam treh glavnih igralcev in vsi so se strinjali, da mora biti šola na prvem mestu. "Kar zadeva turizem, je to dodatna težava, ker moramo delati med konci tedna. Dobili so sicer nekaj dopusta, ampak vseeno morajo opraviti vse obveznosti; ravno danes smo vsi tukaj držali pesti, ker je Svit pisal matematiko. Na setu imajo otroci tudi inštrukcije in se med snemanjem učijo, tako da so res pridni."

Glavni junaki se poslavljajo od prijaznega šoferja. Foto: Željko Stevanić @bladeprodukcija

Za mlade igralce je izkušnja seta pomembna in na njem uživajo. Kot je razložila Ella Lapajne: "Ker je na setu tako fajn, je v šoli še malo težje, ampak saj gre. V šoli so nam šli zelo na roko in imamo prilagojene datume za ocene." Maks Kerševan je pritrdila: "Nekaj ocen mi še manjka, ampak profesorji razumejo in bom že končala." Svit Šturbej, ki je ravno prispel na snemanje po jutranjem testu, je bil nekoliko bolj zadržan o usklajevanju snemanja in šole in je priznal: "Ja … To pa je malo težko. Tudi knjige Tartinijev ključ mi še ni uspelo prebrati, samo scenarij, ampak jo bom, ko zaključim ocene." Vseeno je prepričan, da mu bo zneslo: "Profesorji so mi dali možnost, da se lahko prilagodim snemalnemu dnevu, zdi se mi, da je ta način super, ker me ne obravnavajo drugače, ampak vseeno mi je nekoliko lažje." Pri tem se zdi glavnim igralcem pomembno, da so se ujeli tudi zasebno. Svit Šturbej je dejal: "Že takoj po izboru smo se odlično razumeli in smo prava klapa, tako pred kamero kot tudi zasebno."

Zvezdniški stranski igralci

Izbira igralcev režiserju sicer ni delala preglavic, saj se je za nekatere odločil že med branjem knjige. Tako razlaga: "Nekaj jih je bilo kar izbranih, recimo Goran Navojec, ki se je že v prejšnjem filmu odlično obnesel. Jurija Drevenška sem hotel, ker je lahko maneken, zna pa narediti tudi faco, kot da nima pojma. Zala Đurić ima majhno vlogo, ker se mi je zdelo fino po tem, ko je bila tako odlična v prejšnjem filmu, pa še tukaj lahko igrata skupaj z mamo in sta prijazna in zlobna vzgojiteljica." Podobno je bilo tudi z Maks Kerševan, ki je razložila, kako je dobila povabilo na avdicijo: "Pred dvema letoma sva se spoznala z Vincijem in mi je rekel, da moj obraz spada na film, zato me je potem povabil na avdicijo in očitno sem jih prepričala."

Jurij Drevenšek kot kriminalec išče pomoč pri liku Primoža Pirnata, ki mu pomaga pri reševanju ugank. Foto: Željko Stevanić @bladeprodukcija

To pa kljub temu, da je njen lik, Mario, v knjigi fant, kar je ni niti najmanj motilo. "V bistvu mi ni nič kaj težje, ker imam tudi sama moško ime, tako da me ne moti, da je tako še v filmu." Tudi Ella Lapajne se je hitro poistovetila z likom Barbare: "V resničnem življenju se pogosto počutim tako kot ona. Zdi se mi, da so me zato tudi izbrali." Nekoliko več igralskega truda pa je moral vložiti Svit Šturbej, saj mu lik Roberta ni zares podoben: "On prihaja iz zelo nesrečne družine, ima očima, ki jih pretepa, in mora oskrbovati vse. Meni na srečo ni treba, skupnega imava zgolj to, da imam tudi jaz očima, ampak se z mojim odlično razumeva. Je pa tudi družaben in veliko stvari ga zanima, tako da sem se bolj osredotočil na to." Pri tem je imel podporo tudi v domačih, saj prihaja iz igralske družine – njegova oče in mama sta Brane Šturbej in Nataša Barbara Gračner, njegov polbrat pa je Timon Šturbej.

Dinamičen pristop k snemanju

Film temelji na mladinskem romanu in ima akcijsko zgodbo, a režiser Vinci Vogue Anžlovar je razložil, kako se je še dodatno potrudil, da bi film čim bolj približal mlademu občinstvu tudi v drugih vidikih. Eden od teh je vizualni, med drugim z uporabo 360-stopinjskih kadrov. Tako je povedal: "Trudim se imeti čim bolj dinamično kamero. Dandanes so mladi večinoma adrenalinski odvisniki. Videoigre so hitre, gledajo hitre filme in tako ne želim, da bi zaradi filmsko formalističnih posnetkov izgubil mlado občinstvo. Mora biti veliko dogajanja, veliko akcije, veliko nenavadnih prijemov, k temu sem stremel."

Igralci na varnem v senci, da jih ne opeče sonce, medtem ko čakajo na postavitev scene pred Tartinijevim kipom. Foto: Igor Harb

Drugi uveljavljen pristop, ki pritegne občinstvo vseh starosti, pa je humor, in kot kaže, tudi tega ne bo manjkalo, saj so ga, kot je razložil režiser in scenarist, še stopnjevali glede na že tako zabavno predlogo: "V zgodbi sta kriminalca, ki sta nekoliko karikirana, a ne preveč; ne tako kot v Sam doma.

"Mlajši lik, ki ga igra Jurij Drevenšek, je nekakšen frajer, ki vse obvlada, a je kratke pameti, tako da ga vsi prinesejo okrog. Starejši, ki ga igra znan hrvaški igralec Goran Navojec, je fenomenalen kot grozni mafijec, ki se boji svoje mame. Imamo tudi lik brezdomca, ki ga igra Primož Pirnat in tudi doda humor, saj mu uspeva, da mlajšemu kriminalcu izmakne večino ukradenega denarja."

Tartinijev ključ je trenutno v produkciji in po načrtih prihaja v kina jeseni 2024.

