Nagrajena slovenska režiserka čez mejo snema prvi celovečerec

V Čedadu v Italiji je padla prva klapa celovečernega prvenca režiserke Urške Djukić z delovnim naslovom Little Trouble Girls. V njem nadaljuje temo, ki jo je razvila v večkrat nagrajenem kratkem filmu Babičino seksualno življenje, to je vpliv družbenih vzorcev in pravil, ki se skozi generacije prenašajo na dekleta in njihovo dojemanje lastnega telesa.