Kaj prinaša letošnji Festival slovenskega filma?

Na Festivalu slovenskega filma (FSF), ki vsakič prinaša pregled domače filmske produkcije, bo letos tekmovalo 55 filmov različnih žanrov, od tega 14 celovečernih. V spremljevalnem delu bodo počastili nekaj obletnic, strokovni del pa bo med drugim posvečen filmski fotografiji in filmskim snemalcem. FSF bo v Portorožu od 3. do 8. oktobra.

Program in obseg FSF, ki bo potekal v 26. izvedbi, po besedah direktorice Slovenskega filmskega centra (SFC) Nataše Bučar potrjujeta, da slovenska kinematografija nastaja kontinuirano in se po številu filmov ohranja oziroma celo nekoliko povečuje. Kot je poudarila je v letošnjem programu opazen tudi napredek pri dokumentarnem filmu. To je po njeni oceni plod prizadevanj na SFC, da poleg igranega filma spodbujajo tudi dokumentarni in animirani film. Za obe področji so povečali tako programske aktivnosti kot sredstva. Na FSF bo tako med celovečernimi filmi polovica dokumentarnih, med 16 kratkimi filmi tekmovalnega programa pa bo pet dokumentarnih, pet animiranih in šest igranih.

Pri igranih filmih se kaže konstantno število, dokumentarcu se piše lepa prihodnost, animiranih filmov je tokrat nekaj manj, zaznali pa so porast študijskih filmov, je k temu dodal direktor FSF Bojan Labovič. Prejeli so 138 prijav. Poleg tekmovalnih je komisija izbrala še 39 filmov za pregledni del ter sedem filmov, ki jih bodo prikazali v posebnem preglednem programu.

Vodja strokovnega programa 26. FSF Portorož Veronika Zakonjšek, direktorica Slovenskega filmskega centra Nataša Bučar, direktor 26. FSF Portorož Bojan Labović in vodja projekta 26. FSF Portorož Tjaša Smrekar. Foto: STA

FSF bo 3. oktobra odprl portret družine jadralca Jureta Šterka Šterkijada v režiji Igorja Šterka. Kot tekmovalni film bo na njem doživel svetovno premiero, ob tem pa bodo podelili še nagrado Milke in Metoda Badjure, ki jo bo za življenjsko delo na področju filmske ustvarjalnosti prejel direktor fotografije Rado Likon.

Filmskim snemalcem se bodo posvetili tudi v strokovnem programu, počastili bodo tudi več obletnic: 100-letnico in 60-letnico dvoran, v katerih danes delujeta Kinodvor in Slovenska kinoteka, 80-letnico režiserja Karpa Godine in lansko stoletnico rojstva snemalca Ivana Marinčka. Spomnili se bodo tudi gledališkega in filmskega velikana Radka Poliča - Raca in se poklonili prijatelju slovenskega filma Dragomiru Zupancu, ki v Beogradu pripravlja Dneve slovenskega filma.

Svetovno premiero bodo na FSF doživeli še filmi Poslednji heroj Žige Virca, Vzornik Nejca Gazvode in Opazovanje Janeza Burgerja, vsi so tudi v tekmovalnem delu celovečercev, ki jih bodo ocenjevale igralka Anuša Kodelja, režiserka in scenaristka Andrina Mračniškar ter kritičarka in publicistka Ana Šturm. V žiriji za kratke in študijske filme, ki se bodo prav tako potegovali za nagrade vesna, pa so ustvarjalec animiranih filmov Dušan Kastelic, antropolog in cineast Naško Križnar ter producent in montažer Vladimir Šojat. Najboljši celovečerni film bo izbralo še občinstvo.

Foto: STA

Strokovni program bo uvedlo predavanje španske producentke dokumentarnih filmov Marte Andreu, v tem delu bodo predstavili tudi strateški načrt za razvoj AV industrije do leta 2030. Srečanje študentov filmskih akademij so letos razširili na študente likovne akademije, za zaključek pa je vodja strokovnega dela Veronika Zakonjšek napovedala še okroglo mizo o trajnostnih praksah v slovenski filmski produkciji.

FSF bo potekal v Avditoriju Portorož in razstavišču Monfort. Ker si prizadevajo slovenski film predstaviti tudi v tujini, so tokrat v goste povabili selektorje dokumentarnih festivalov iz širše regije. Cene vstopnic so po besedah vodje projekta FSF Tjaše Smrekar ohranili, prav tako simbolični filmski evro.