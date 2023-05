Obama z novo vlogo: v Netflixovem dokumentarcu kot pripovedovalec

Obama, ki je predsedniško funkcijo prenehal opravljati leta 2017, je v seriji pripovedovalec. V njej predstavlja načine, kako najti smisel pri delu in kako se prek izkušenj in težav zavezati delu, je še navedel Netflix.

Netflix bo 17. maja začel štiridelno dokumentarno serijo Working: What We Do All Day, v kateri bivši ameriški predsednik Barack Obama raziskuje pomen dela v življenju Američanov. Obama je na Twitterju objavil napovednik in ob njem zapisal, da se pogovarja z ameriškimi delavci različnih panog, da bi "razumel njihovo delo in upanje za prihodnost".

V dokumentarni seriji, v kateri Obama obišče ljudi z različnimi poklici in z različnih področij dela, od gostinstva in tehničnih poklicev do socialnega varstva, so obravnavane različne aktualne tematike, kot so ugled določenega poklica, posledice razvoja umetne inteligence na vrsto del ter iskanje smisla pri določenih poklicih.

Po pisanju francoske tiskovne agencije AFP je Obama navdih za serijo dobil v knjigi vplivnega ameriškega levičarja Studsa Terkela (1912–2008) Working.

Knjiga je "revolucionarno spremenila pogovor o delu, saj je navadne ljudi spraševala, kaj delajo ves dan. Serija to idejo prenaša v sodobni svet in ponuja intimne, zakulisne portrete življenja ljudi ter gledalcem omogoča novo razumevanje in spoštovanje dela, ki ga opravljajo vsak dan," je vsebino povzel Netflix.

V seriji Obama kot pripovedovalec

Serijo, ki jo je režirala Caroline Suh, sta leta 2018 producirala Concordia Studio in Higher Ground, produkcijska družba, ki jo je Obama ustanovil z ženo Michelle Obama. Kot je spomnila AFP, je ta hiša odkupila pravice za distribucijo z oskarjem nagrajenega dokumentarnega filma American Factory iz leta 2019, ki je prav tako obravnaval kulturo dela v ZDA.