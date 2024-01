Nominacije za oskarje: ste zdaj vsi srečni?

Po številu nominacij so prvi štirje filmi tudi tisti, o katerih se je največ govorilo: Oppenheimer , Nesrečna bitja , Morilci cvetne lune in Barbie . Vendar se za številne najprestižnejše nagrade – tudi najboljši film – borita tudi dva mednarodna filma, Anatomija padca in Interesno območje. Nominirani filmi tako prihajajo iz vseh vetrov in pokrivajo najrazličnejše teme in žanre. Že samo med tistimi, ki se borijo za najboljši film, najdemo romanco, znanstveno fantastiko, triler, sodno dramo, komedijo, film o holokavstu in kakopak biografijo ali dve. Celoten nabor nominirancev je še širši in vključuje tudi otroške animirane filme ter grozljivke, tako da letošnja bera ponudi nekaj za vsak okus.

Kot zmeraj je zanimivo videti tudi, koga med nominiranci ni. Kljub pričakovanjem sta med igralskimi imeni manjkala Leonardo DiCaprio (Morilci cvetne lune) in Margot Robbie (Barbie), čeprav oba lahko prejmeta zlate kipce, če njuna filma prejmeta glavno nagrado, saj sta oba producenta. Enako velja za Greto Gerwig, ki je pri Barbie sicer nominirana tudi za scenarij, medtem ko je pri režiji ostala praznih rok (kakor tudi Ridley Scott). Med nominiranci tudi ni filmov Saltburn in Vsi mi tujci, ki sta se precej omenjala med drugimi nagradami, izvisel pa je tudi odličen Ferrari .

Mlajša in bolj raznolika žirija

Letošnje nominirance je prvič izbralo zares razširjeno članstvo Ameriške akademije filmske umetnosti, ki so ga v zadnjih letih postopoma širili z novimi člani iz najmanj zastopanih demografskih skupin. To je pomenilo predvsem več filmark, več mladih, več tujcev in več ameriških ustvarjalcev afriškega in azijskega porekla. Vzporedno s tem so tudi izločili dva člana – Harveyja Weinsteina in Donalda Trumpa. Ta bolj heterogena druščina je očitno manj naklonjena nominacijam poveličevanja filmske preteklosti, saj bi sicer največ nominacij bržkone odnesel Maestro, biografija skladatelja in dirigenta Leonarda Bernsteina (Zgodba z zahodne strani), ki jih je sicer dobil vseeno zavidljivih sedem, a to je manj kot Barbie.

Raznolika mnenja in pogledi širšega članstva akademije so poskrbeli tudi za vključitev večjega števila filmov o pomembnih družbenih temah, vendar je daleč od tega, da bi jih lahko kdorkoli obtožil, da so "woke". Če že kaj, so izpostavili filme, ki se ključnih družbenih tem lotevajo z umetniškim občutkom in senzibilnostjo, kar je v prvi vrsti poklon filmskemu ustvarjanju in ne družbenemu aktivizmu. In dejstvo, da so med desetimi nominiranci za najboljši film letos prvič kar trije, ki so jih režirale ženske, je zgolj pokazatelj tega, da so naredile odlične filme in da končno to odražajo tudi nominacije.

Kdo bo zmagal?

Za trenutek se ustavimo še pri ugibanjih, kdo bo odnesel največ kipcev. Oppenheimer s 13 nominacijami je skoraj zagotovo glavni favorit v večini kategorij, tudi za najboljši film, režijo in glavnega igralca. Seveda se glasovanje šele začenja in nominiranci, ki so že naredili močan umetniški vtis, se bodo zdaj morali potruditi narediti še boljšega kot osebe, tako da se lahko še veliko spremeni. Najbolj zanimivo bo videti, ali se bosta umetniška evropska filma, Anatomija padca in Interesno območje (ki prihaja v naše kinematografe prihodnji teden), dokazala tudi s kakim kipcem in ali bo med animiranimi filmi svoj drugi kipec odnesel eden najboljših režiserjev vseh časov, Japonec Hayao Miyazaki (za film Deček in žerjav, ki ga pri nas najbrž ne bo v kinu).

Nabor nominirancev je tako, kot omenjeno, zares izpiljen kompromis, ki poskuša zadovoljiti okuse in mnenja čim širšega nabora gledalcev. Starejša generacija akademije zagotovo ne bi med favorite uvrstila ne odpuljene Barbie ne nežne romance Preteklih življenj, kaj šele Anatomijo padca, sodno dramo v francoščini – da o tem, ali bi njeni zvezdnici, nič kaj glamurozni Sandri Hüller, namenili nominacijo za glavno igralko, sploh ne govorimo. Z letošnjimi nominacijami je mlada akademija dokazala, da spoštuje tako filmsko umetnost kot tudi filmski posel: nominirane so uspešnice, zaradi katerih bo širšim množicam morda dovolj mar za nagrade, da si ogledajo podelitev, pa tudi filmi, ki so zares presežki filmske umetnosti. Ste zdaj vsi srečni?

Podelitev oskarjev bo potekala v noči na ponedeljek, 11. marca 2024, vodil pa jo bo Jimmy Kimmel.

Filmi po številu nominacij:

Oppenheimer : 13

Nesrečna bitja (Poor Things): 11

Morilci cvetne lune (Killers of the Flower Moon): 10

Barbie : 8

Maestro: 7

Vse nominirance najdete tukaj: