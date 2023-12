Ferrari je kot triler, ki je ves čas na 9 tisoč obratih

Biografska drama o ustanovitelju slovite znamke dirkalnih avtomobilov je eden tistih filmov, ki si jih je obvezno ogledati v kinu, saj gledalca potisne v sedež bolida sredi nevarne cestne dirke in hkrati tudi v središče dramatične družinske drame zasebnega življenja Enza Ferrarija. In ker je film režiral Michael Mann, je vse skupaj videti kot napet triler.

Ferrari se odvija leta 1957, leto dni po smrti lastnikovega sina in v gospodarsko negotovih časih, ko je podjetju grozil stečaj. Rešitev za podjetje je predstavljala odločna zmaga na legendarni dirki Mille Miglia (Tisoč milj) od Brescie do Rima in nazaj. Obenem je moral poskrbeti, da žena Laura ne bi izvedela za njegovo drugo družino z Lino Linardi. Zaplet se morda na prvi pogled zdi plehek, a smo z izpiljenim scenarijem, odlično igro Adama Driverja in Penélope Cruz ter s suvereno režijo avtorja Vročine, Stranskih učinkov in Državnih sovražnikov dobili enega boljših filmov leta.

Poglejte napovednik:

Film, ki ni zgolj za "fotre"

V zadnjem desetletju smo si lahko ogledali kopico tovrstnih avtomobilskih filmov, med katerimi so bili redki zares dobri – morda velja omeniti prav tako biografska Izzivalca (Ford v Ferrari) in Dirko življenja (Rush), ki se jih je prijel sloves "filmov za fotre", potem je bil dober še letošnji igričarsko obarvani Gran Turismo. Tem filmom je s Ferrarijem skupno iskanje uravnoteženosti med adrenalinom dirke in zasebnimi dramami protagonistov, ki jih obteži pogosto soočenje s trčenji in smrtjo.

Adam Driver nima zgolj najboljšega priimka za to vlogo, ampak tudi vso potrebno karizmo in veličino. Foto: Blitz Film & Video Distribution

A medtem ko se zgoraj omenjeni filmi trudijo pritegniti čim širšo množico gledalcev, je Ferrari neustavljiv triler, ki se protagonista niti za trenutek ne trudi prikazati po nepotrebnem všečnega, temveč je brezkompromisen v vseh svojih vlogah – direktorja, inženirja, vodje dirkačev, poslovneža, moža, ljubimca in očeta. Skratka, z njimi bi si gledalec želel iti na pivo, pred Enzem pa bi vzpostavil hladno distanco. Vendar prav zaradi tega film vžge.

Poleg nevarnosti vožnje teh prehitrih in prelahkih avtomobilov Ferrari prikaže tudi užitek, ki vodi v zasvojenost s hitrostjo. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Strasten avtomobil – strasten projekt

Ferrari je več desetletij trajajoč projekt strasti režiserja Michaela Manna, saj ga je hotel posneti že v začetku devetdesetih, takoj po Poslednjem Mohikancu. Še bolj povedno je dejstvo, da je avtor scenarija Troy Kennedy Martin podpisan pod klasikami, kot sta Italijanska misija (1969) in Rdeča vročica (1988), ter je že več kot desetletje pokojen. Mannova strast do te zgodbe je vidna tudi v natančni izvedbi, saj kljub dvema urama film kar švigne mimo.

V izjemni zasedbi najbolj preseneti Adam Driver v vlogi Enza Ferrarija. Sicer je večkrat nagrajeni igralec dejansko nekoliko podoben Enzu in ima nedvomno idealen priimek za to vlogo, a je predlani povsem razočaral v filmu Hiša Gucci, kjer je prav tako igral slovitega Italijana. Njegov naglas v tistem filmu je bil le eden izmed številnih motečih dejavnikov, a po prvih minutah Ferrarija hitro pozabimo na to. Kot zmeraj je čudovita tudi Penélope Cruz v vlogi Laure Ferrari, medtem ko Shailene Woodley v vlogi Enzeve ljubice Line ne prepriča povsem.

Penélope Cruz je enkratna v vlogi Laure Ferrari. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Brutalnost dirkanja – in nesreč

Michael Mann je, kot omenjeno, znan predvsem po trilerjih, in to trilerjih z veliko streljanja ter brezkompromisnimi prikazi smrti. Ferrari na tem področju ne izstopa. V zgodnjih dneh motornih športov nesreče niso bile redkost in ob izjemno lahkih ter prehitrih vozilih brez varnostnih pasov, kaj šele zračnih blazin, so bile smrtne žrtve pogoste. Eno vidimo že takoj na začetku filma. A Mann nam prihrani najhujše za konec. Šokantnost, surovost in dokončnost te scene so nekaj najbolj brutalnega, kar smo letos videli na filmu.

Filmi o dirkah in dirkalnih avtomobilih – tudi tisti, ki smo jih omenili zgoraj – pogosto vključujejo scene nesreč, a v primerjavi s to delujejo poceni in solzavo. Še bolj neusmiljen je učinek teh smrti na protagonista. Svoji ljubici razloži, da ne more obžalovati smrti svojih voznikov in prijateljev, ker je to tako pogosto, da je moral zgraditi zid. Takrat je videti manj kot človek, tako kot marsikateri antagonist Mannovih trilerjev. A nesreča na Mille Miglia ga na koncu pokaže v drugi luči … In vodi v enega najbolj neizprosnih zaključkov, kar smo jih videli v zadnjem času.

Na fotografiji je morda videti prikupno, a ti avtomobili so zmogli do 300 kilometrov na uro, vozniki pa niso bili niti pripasani. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Ali je film Ferrari vreden ogleda?

Vsekakor. Ferrari ni namenjen zgolj oboževalcem predragih jeklenih konjičkov in motornih športov, kjer njihovi bolidi zmagujejo že generacije. Ferrari je napeta drama o izjemno kompleksnem človeku, ki ga žene visokooktanska vizija, je triler o surovem in nepopustljivem vizionarju, ki ga nič ne ustavi, in je film o dirkanju, ki prehiti celoten žanr po desni.

Ferrari Režija: Michael Mann Igrajo: Adam Driver, Penélope Cruz, Sarah Gadon, Shailene Woodley, Patrick Dempsey Žanr: drama Dolžina: 124 minut

Nobeno naključje ni, da je Enzo Ferrari v filmu videti kot gangster. Čeprav je posloval (večinoma) legalno, je avtor filma Michael Mann režiral nekatere izmed najboljših trilerjev v zgodovini. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Preberite tudi: