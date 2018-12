Nočne ptice (Nocturnal Animals)

Zvezdniška igralska zasedba v temačnem romantičnem trilerju, ki raziskuje tanko mejo med ljubeznijo in krutostjo, med maščevanjem in odrešitvijo. Priznani modni oblikovalec Tom Ford je z drugim celovečercem upravičil visoka pričakovanja, ki jih je vzbudil s prvencem Samski moški, in z beneškega filmskega festivala odnesel veliko nagrado žirije.

ZDA │ 2016 │ 111 min. │ Romantični psihološki triler R: Tom Ford│ I: Amy Adams, Jake Gyllenhaal, Michael Shannon, Isla Fisher Ocena IMDb: 7,5/10 │ Rotten Tomatoes: 73 % │ Uporabniki Googla: 82 %

Susan, lastnica uspešne losangeleške galerije, živi izjemno privilegirano, a neizpolnjeno življenje. Neki konec tedna, ko se njen soprog mudi na enem svojih prepogostih službenih potovanj, Susan prejme paket.

V njem je rokopis romana Nočne ptice, ki ji ga pošilja bivši mož Edward. Ponoči, ko ne more spati, Susan začne brati. Roman je posvečen njej, vsebina pa je nadvse vznemirjujoča …

1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

"Nočne ptice so napet in vznemirljiv film – triler, ki ga ni strah izbruhov nasilja ali kopanja po prvinskem strahu in besu, pa čeprav je zgrajen okoli melanholične ljubezenske zgodbe, ki se ves čas vrti in obrača na kompleksen in presenetljiv način." Owen Gleiberman, Variety

"Nastop Amy Adams je izvrsten, a to še ne pomeni, da je prostora le zanjo: izbira igralcev je brezhibna in prav vsak izmed njih pusti globok vtis v tem izjemnem filmu, ki gledalca niti za hip ne izpusti iz svojega prijema." David Rooney, The Hollywood Reporter

Napovednik filma Nočne ptice: Zanimivosti: Tom Ford je scenarij priredil po romanu Austina Wrighta Tony and Susan (1993).

je scenarij priredil po romanu Tony and Susan (1993). Film je bil premierno prikazan na 73. beneškem festivalu, kjer se je potegoval za zlatega leva, Tom Ford pa je z njega nazadnje odnesel veliko nagrado žirije – srebrnega leva.

Michael Shannon je bil za vlogo umirjajočega detektiva nominiran za oskarja za najboljšega stranskega igralca, a je moral priznati premoč Mahershali Aliju , ki je tistega leta slavil z vlogo v Mesečini .

, ki je tistega leta slavil z vlogo v . Režiser, scenarist in producent Nočnih ptic Tom Ford. Aaron Taylor-Johnson pa je slavil v kategoriji najboljšega stranskega igralca.

pa je slavil v kategoriji najboljšega stranskega igralca. Podjetje Focus Features je po dražbeni bitki v Cannesu plačalo 20 milijonov ameriških dolarjev za pravice za svetovno kinematografsko distribucijo filma. To je rekord v zgodovini tega festivala.

Amy Adams in Michael Shannon sta bila soigralca že v filmih Jekleni mož (2013) in Batman proti Supermanu: Zora pravice (2016).

in Michael Shannon sta bila soigralca že v filmih Jekleni mož (2013) in Batman proti Supermanu: Zora pravice (2016). V filmu se ne pojavi niti en kos oblačila, ki ga je oblikoval Tom Ford. Režiser izbiro in oblikovanje oblačil prepušča kostumografom, saj ne želi, da bi njegovi filmi učinkovali kot oglas.

V videoteki DKino si oglejte tudi: