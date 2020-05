"Nikjer nisi tako izpostavljen in ranljiv kot v svoji družini" #intervju #video

Igralec Mark Ruffalo je pred kratkim sprejel eno najbolj vznemirljivih in izzivajočih vlog svojega življenja. Gre za dvojno vlogo, in sicer dvojčkov, v dramski seriji Vem, da je to res, ki temelji na uspešnici Wallyja Lamba iz leta 1998.

Prejemnik emmyja in trikratni nominiranec za oskarja Mark Ruffalo se je v novi miniseriji Vem, da je to res prelevil v glavna protagonista te epske pripovedi, brata dvojčka Dominicka in Thomasa Birdseyja.

Serija ju prikazuje v različnih obdobjih njunih življenj; začenja se v sedanjosti, ko se brata bližata srednjim letom, prikaz pa dopolnjujejo Dominickovi spominski prebliski, v katerih se vrača v njuno mladost.

Knjižno uspešnico Wallyja Lamba iz leta 1998 je v scenarij šestdelne serije priredil in režiral Derek Cianfrance, skupaj z Ruffalom pa sta bila še izvršna producenta serije. Ob Marku so v njej zaigrala še druga zveneča igralska imena, med njimi Rosie O’Donnell, Juliette Lewis in Kathryn Hahn.

Mark je ob premieri serije priznal, da je bilo njeno snemanje eden največjih izzivov v njegovi karieri ter da je bil ob misli, da mora igrati dvojčka, povsem prestrašen.

Napovednik miniserije Vem, da je to res:

Ste, preden ste sprejeli vlogo dvojčkov, poznali delo Wallyja Lamba?

Sprva ne. Wally in jaz imava isto literarno agentko in ko so bile pravice za knjigo na voljo in so se velika imena zanimala zanjo, jo je Wally vprašal, ali bi jaz pristal na snemanje. Ona me je kontaktirala in nato sem knjigo seveda prebral v enem vikendu. Tako me je ganila in tako sem se poistovetil, da sem takoj vedel, da bi serija lahko bila odlična. A nisem vedel, kako si je on predstavljal, kako bi to izpeljali.

Takoj smo se sestali in takoj sem mu povedal, da bi film knjigi delal krivico, zato sem vseeno predlagal omejeno serijo in ta ideja se mu je zdela odlična. Za režiserja sem predlagal Dereka Cianfrancea in tudi to mu je bilo všeč, zato mi je dejansko predal projekt.

Na kakšen način vas je zgodba potegnila vase, kaj je bilo tisto, kar vas je tako pritegnilo?

Sem potomec italijanskih migrantov. Moji ljudje so prišli v ZDA, bili so revni, morali so si ustvariti življenje v Ameriki. Moj dedek se je preživljal s pleskanjem hiš, bili so del delavskega razreda. Kot vsem Italijanom je mojim starim staršem družina pomenila vse, tako sva bila vzgojena tudi midva z bratom, v njej smo imeli dramo, psihične bolezni, moja družina je videla vse, dobro in slabo, lepo in grdo.

Zato sem se hitro poistovetil s to zgodbo, ko sem jo bral, sem si mislil "vraga, to so ljudje, ki jih poznam, to so ljudje, s katerimi sem odraščal". Vse to skupaj me je pritegnilo, seveda poleg izziva, da bi igral dvojčka.

Serija prikazuje Dominicka in Thomasa v različnih obdobjih njunih življenj. Foto: HBO

Vas je misel na to, da bi igrali dvojčka strašila ali vznemirjala?

Bil sem totalno prestrašen! Pri svojih 40 letih sem bil še pogumen, pri 52 pa sem kot igralec in kot moški izgubil samozavest, zato je bilo to kar strašljivo in vedno bolj me je bilo strah, kako bom to izpeljal.

Kako ste se potem lotili tega?

Veste, ne bi si mogel želeti boljšega partnerja pri tem kot Dereka. Spodbudil me je, da sem k likoma doprinesel, karkoli sem že čutil in rekel, da bomo to posneli. In tako je šlo vsak dan. Rekel sem mu, da me je strah, na kar je rekel, da je tudi Thomasa strah, če sem rekel, da ne vem, kaj počnem, je odvrnil, da tudi Dominick ne ve, kaj počne.

In tako sva resnične občutke prenašala na zgodbo. Negotovost, občutek, da mi bo spodletelo, izgubo samozavesti, vse to, kar sem čutil, sem prenesel na dvojčka.

Vam je negotovost torej pomagala?

Zelo.

Marka je čakala izredno težka naloga: igranje dvojčkov. Foto: HBO

Kakšen je bil šesttedenski premor, po tem, ko ste igrali Dominicka in ste se morali pripraviti na lik Thomasa? Je bil to čuden čas za vas?

Ja, bil je. Ko sem zaključil z Dominickom, sem imel pred sabo čisto drugo, strah vzbujajočo pot, ki me je nekako strašila že veš čas, ko sem upodabljal Dominicka. Med snemanji sem se domov vračal med vikendi, a sem imel le en prost dan; domov sem šel v petek zvečer, soboto sem preživel z družino, v nedeljo pa sem moral spet nazaj na delo in se naučiti 20 ali 30 strani besedila, ki smo jih snemali ta dan in se pripraviti. Potem pa sem imel nenadoma šest tednov premora, a sem se moral pripraviti na novo, neznano pot, pri čemer še vedno nisem vedel, kako se bom lotil Thomasa.

Delal sem na liku, razmišljal o njem, preizkušal različne stvari, vmes pa sem jedel, jedel in jedel. Zaskrbelo me je, če je to dobro za moje zdravje pri mojih letih, a Derek se je samo zasmejal in rekel: "Ti samo jej." Vseeno sem dvomil, a me je Derek pomiril, da se bo vse uredilo. Ko sem nato preživel nekaj časa z osebo, ki resnično trpi za paranoidno shizofrenijo, si ogledal na stotine ur intervjujev s takšnimi ljudmi in kako različna zdravila vplivajo nanje. Vse to sem vpil kot spužva.

Ruffalo se je moral za vlogi podučiti o paranoidni shizofreniji. Foto: HBO

Se vam je na koncu zdelo, da ste pomirili to negotovost in dvome v sebi, ki ste jih čutili prej?

Tega prej nisem nikoli dojel, a doslej sem se vedno nekako držal nazaj, češ, da če mi ne uspe, si bom lahko rekel, da je to zato, ker nisem dal vsega od sebe. Našel sem svojo cono udobja in ostal v njej, postalo mi je zelo udobno. Derek pa ni za to. Rekel bo, da sem bil odličen, a da hoče od mene nekaj drugega, naj grem globlje. Zato sem se v enem trenutku vrgel v neznano, dal vse od sebe in za to gre zahvala Dereku.

Ste imeli kaj besede pri oblikovanju igralske zasedbe?

Sem. A končna odločitev je bila Derekova, saj je režiser. Sva pa bila vedno enakih misli, se pogovorila o njih, se srečala z igralci, opravila avdicije in tako se je vse lepo izšlo.

Kathryn Hahn igra Dominickovo bivšo ženo Desso Constantine. Foto: HBO

Kako je Wally komentiral, kar ste posneli?

Vsem je napisal prelepo elektronsko sporočilo in šel dobesedno čez vsak trenutek celotne serije in izpostavil vse, kar mu je bilo najbolj všeč ter dodal komentarje, kaj moramo popraviti, da bi kot TV-serija delovalo bolje. Dal nam je napotke in nas nato pozval, naj se zahvalimo svojim družinam, ženam in otrokom, da so nam omogočili to delo in da smo ga opravili tako čudovito. "Tudi oni si zaslužijo pohvalo," je dejal.

Gre za zgodbo o družini, njenih dobrih in slabih plateh. Se vam zdi, da je serija na TV-ekrane prišla kot naročena v času samoizolcije zaradi pandemije?

Vsaka odlična drama temelji na družini. Nikjer nisi tako izpostavljen, tako ranljiv, kjer te nekdo pozna tako dobro in kjer si prisiljen, se naučiti, kako biti človek, ali ne. Nekateri nimajo takšne izkušnje s svojo družino, a večina nas jo ima. V teh časih je to še toliko bolj izrazito.

Gre za naše korenine, pa naj gre za družino, v katero smo rojeni, ali družino, ki smo si jo ustvarili, v njej rastemo in v njej imamo tista najpomembnejša razmerja. Zdaj lahko vidimo, kako ranljivo je lahko to. Družina je tista, h kateri gremo, ko je ves svet v nevarnosti in smo ogroženi. Kje smo tedaj? S svojo družino. In to se zdaj zdi zelo pomembno.

Nove epizode serije Vem, da je to res so na sporedu vsak ponedeljek na HBO.

