Nem je navduševal javnost in spodbudil gradnjo na Voglu, danes dobiva glas

Film V kraljestvu Zlatoroga je prvi slovenski nemi črno-beli celovečerni film, ki je bil posnet daljnega leta 1931. Letos, ko med drugim obeležujemo tudi 125. obletnico rojstva Joža Čopa, slovitega alpinista in tudi igralca v tem filmu, so ikoničnemu filmu z veliko dokumentarno vrednostjo dodali glasbeno spremljavo. Glasba za prvi jugoslovanski film s planinsko tematiko je delo skladatelja in pianista Andreja Goričarja, glasbena spremljava filma pa bo premiero doživela 16. junija na Poletni muzejski noči v Mojstrani.

Ustvarjalci prvega slovenskega nemega filma V kraljestvu Zlatoroga med razvijanjem filmskega traku leta 1931. Foto: hrani: Muzej novejše zgodovine Slovenije

Zlatorog prvič pred javnostjo 29. avgusta 1931

Film V kraljestvu Zlatoroga, ki se uvršča med igrano-dokumentarne filme, so prvič predvajali 29. avgusta 1931 ob 20. uri. Premiera je potekala v dvorani Grand hotela Union v Ljubljani, kjer so ga natanko 80 let pozneje, in to celo ob isti uri, zavrteli znova.

Že prej, leta 2005, je slovenski skladatelj in pianist Andrej Goričar na pobudo žal že pokojnega Silva Furlana, takratnega direktorja Slovenske kinoteke, za film spisal glasbo, to pa je ob 100. obletnici slovenskega filma v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma pod taktirko Helmuta Imiga odigral Simfonični orkester RTV.

Z glasom se bo 16. junija znova predstavil slovenski javnosti

Zdaj je čas za novo zgodbo. Prihodnjo soboto, 16. junija, bo namreč filmski Zlatorog na neki način znova dočakal premiero.

Predvajali ga bodo v okviru Poletne muzejske noči, ki bo potekala v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani. Prvi slovenski nemi film bo tokrat imel tudi glasbeno spremljavo. Goričar je glasbo umetniško predelal za kvartet.

Kvartet v sestavi Andrej Goričar, klavir, Milan Hudnik, violončelo, Jakob Bobek, klarinet, in Matej Haas, violina, (od leve proti desni) se je z glasbo za film V kraljestvu Zlatoroga pred kratkim predstavil na Festivalu planinske kulture v Švici. Foto: Marco Volken

"Tako je vse skupaj bolj ekonomično in mobilno," je pojasnil glasbenik, ki med drugim dela tudi kot pianist v Slovenski kinoteki. "Čeprav sem že imel izkušnje z opremljanjem nemih filmov, pa priznam, da je bila glasbena oprema takega filma zame dokaj velik zalogaj.

Film je namreč dokaj poseben. Dramaturgija ni ravno na vrhunski ravni, saj vemo, da je šlo za slovenske filmske začetke, film pa je samo delno oz. dokumentarno igran, zato je bilo ta manko potrebno nadomestiti z glasbo. Mislim, da nam je lepo uspelo," je zadovoljen avtor glasbe.

Film z glasbeno spremljavo za kvartet, v katerem poleg Goričarja na klavirju, igrajo še Matej Jabučilo Haas na violini, Milan Hudnik na violončelu ter klarinetist Jakob Bobek, je svojo premiero pred tujim občinstvom dočakal že prejšnji konec tedna na Festivalu planinske kulture v Švici, kjer so doživeli zelo pozitiven odziv.

Goričar je glasbo za orkester pripravljal približno tri mesece, delo za kvartet, ki je umetniška predelava glasbe za orkester, pa je opravil v mesecu dni.

Navdušil javnost, iz dobička so zgradili planinski dom



V filmu, ki ga je produciral Turistovski klub Skala - Ljubljana spremljamo ljubljanskega planinca (Herbert Drofenik), ki se z vlakom zapelje do Jesenic, kjer sreča prijatelja Klemena (Miha Potočnik). Skupaj nagovorita Robana (Joža Čop), s katerim se podata v osrčje Julijcev, "v kraljestvo zlatoroga".



Film je pri občinstvu doživel velik uspeh, nekoliko mlačnejšega pa pri kritikih, ki so mu očitali amaterizem, kar na neki način drži, saj je bil film posnet na ljubiteljski osnovi. Iz prihodka, ki ga je prineslo predvajanje prvega jugoslovanskega alpinskega filma, so člani kluba Skala zgradili planinski dom na Rjavi skali na Voglu. Dom je med vojno pogorel, na njegovem mestu pa danes stoji Ski hotel. Film je režiral, zmontiral in posnel Janko Ravnik, scenarij pa pripravil Juš Kozak. Glavno vlogo v filmu je odigral Herbert Drofenik, ki v filmu igra planinca. V filmu je igral tudi legendarni alpinist Joža Čop (letos mineva 125 let od njegovega rojstva), ki je zaigral tudi v filmu Triglavske strmine, ki je posnet leto pozneje (1932) in vsebuje več nevarnih plezalnih prizorov. Da je tega premalo, so namreč očitali Zlatorogu. Glede na zgodovinske zapise ustvarjalci filma za svoje delo niso dobili plačila, še več, večino stroškov naj bi krili sami. Film so snemali tri leta in pol.

V Mojstrani so želeli popestriti program

In kako se je legendarni film znašel na sporedu Slovenskega planinskega muzeja?

Poletna muzejska noč bo 16. junija 2018 potekala v in pred stavbo Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani. Foto: Slovenski planinski muzej "Vsi, ki delamo ali kakorkoli sodelujemo z muzejem, smo iskali način, kako bi kar najbolje popestrili našo poletno ponudbo. Ker smo vedeli, da v našem muzeju hranimo tudi najstarejši slovenski film, smo začeli razmišljali v tej smeri," nam je zametke ideje o vnovičnem predvajanju skoraj 90 let starega filma osvetlil Matjaž Podlipnik, predsednik Turističnega društva Dovje - Mojstrana.

Glede na to, da je film dolg več kot 70 minut, so razmišljali, kako bi ga v današnjem hitroživečem času popestrili. "Dobili smo idejo, da povabimo nekoga, ki je skladatelj, pianist, ki ima znanje in renome in ki bi filmu dodal glasbeno spremljavo, tako da bi ga spet lahko predvajali. Stopili smo v stik z Andrejem Goričarjem, ki je glasbo za film pripravil že leta 2005. Od prve ideje do realizacije je preteklo le nekaj mesecev," je povedal Podlipnik. Vse stroške glasbene popestritve legendarnega filma je kot sponzor krila Pivovarna Laško.

125-letnica rojstva Joža Čopa (27. marec 1893-28. junij 1975) Joža Čop s planinci v Vratih. Avgust/september 1957. Foto: Dušan Gostinčar, hrani: MNZS Joža Čop, tudi eden od igralcev v fimu V kraljestvu Zlatoroga, je bil eden vodilnih slovenskih alpinistov. Na Jesenicah leta 1893 rojen Čopov Joža je bil planinski vodnik in gorski reševalec. Kot zaveden domoljub je preplezal vse triglavske stene in mnogo prvenstvenih smeri v naših gorah tudi zato, da bi te vrhove in poti prvi osvojili Slovenci, je zapisano na spletni strani Planinske zveze Slovenije. Pisatelj Tone Svetina je o Čopu in slovenskih gornikih pisal v knjigi z naslovom Stena. Na fotografiji: Čop in Svetina med podpisovanjem knjige leta 1973 v Mladinski knjigi. Foto: Edi Šelhaus, hrani: MNZS. Med njegove najpomembnejše vzpone v Julijcih sodi Čopov steber v Triglavski severni steni, ki ga je leta 1945 preplezal s soplezalko Pavlo Jesih. Zaradi požrtvovalnosti in velikih naporov, ki jih je vložil v njeno reševanje (med plezanjem je povsem obnemogla in se tudi poškodovala), so steber poimenovali po njem. Joža Čop in francoski alpinist Maurice Herzog na predavanju o Anapruni leta 1952. Foto: Vlastja Simončič; hrani: MNZS O njem in slovenskih gornikih je pisatelj Tone Svetina napisal roman Stena, Josip Broz Tito ga je leta 1963 odlikoval z redom dela z rdečo zastavo, leta 1968 pa z redom zaslug za narod z zlato zvezdo.



Čop je bil prejemnik več zlatih častnih znakov Planinske zveze Slovenije, Planinske zveze Jugoslavije, Gorske reševalne službe, znaka gorskega vodnika št. 1 in kot prvi planinec leta 1970 tudi prejemnik Bloudkove nagrade za življenjsko delo.



O Čopu tudi na razstavi o slovenskih alpinistkah V Slovenskem planinskem muzeju obletnice Čopovega rojstva ne bodo posebej obeleževali, bodo pa ta podatek omenili ob projekciji filma in zaradi naveze z Jesihovo tudi na bližajoči se razstavi o slovenskih alpinistkah. V muzeju med drugim hranijo številne fotografije, vrv, ki jo je uporabljala zlata naveza, dva Čopova doprsna kipa, njegove članske izkaznice, priznanja v sankanju, tiskopis pesmi ob njegovi 40-letnici, odlomke iz člankov, brošuro in značko ob stoletnici.