Najljubša (The Favourite)

Emma Stone, Rachel Weisz in Olivia Colman v sočno opolzki ter s črnim humorjem prežeti kostumski drami grškega ekscentrika Yorgosa Lanthimosa o spletkah na britanskem kraljevem dvoru. Oskar za najboljšo glavno igralko (Colman) in devet drugih nominacij za zlate kipce.

Irska, ZDA, Velika Britanija │ 2018 │ 115 min. │ Zgodovinska komična drama R: Yorgos Lanthimos│ I: Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz, Nicholas Hoult IMDb: 7,6/10 │ Rotten Tomatoes: 93 % │ Uporabniki Googla: 70 %

Anglija v začetku 18. stoletja. Na prestolu sedi muhasta in slabotna kraljica Anne. Ta je pešajočega fizičnega in duševnega zdravja, vladarske odločitve pa vse pogosteje prepušča tesni prijateljici, manipulativni lady Sarah.

Nato pa na dvor prispe nova služabnica in kraljičina daljna sorodnica Abigail. Ta hitro pridobi pozornost vladarice. Lady Sarah zato prevzame ljubosumje, Abigail pa je odločena, da si prek kraljice utre pot nazaj do aristokracije.

"Najljubša je do popolnosti zbrušen filmski diamant – odlično izpeljan, hladno zabaven prispevek k žanru brutalno mizantropske baročne kostumske drame." Owen Gleiberman, Variety

Oskar: najboljša igralka v glavni vlogi (Olivia Colman). Nominacije za oskarja: najboljši film leta, režija, igralki v stranskih vlogah (Rachel Weisz, Emma Stone), izvirni scenarij, kostumografija, scenografija, fotografija, filmska montaža.

"Ko smo že mislili, da Olivia Colman ne more biti boljša, se povzpne k statusu zvezdniške glavne igralke s huronsko zabavno vlogo ljubezni lačne in čustveno ranjene britanske kraljice Anne v tej bizarni črni komediji o dvornem življenju v 18. stoletju, okrašeni in preklinjanja polni kvazirestavracijski veseloigri spletk in zarot." Peter Bradshaw, The Guardian

Napovednik filma Najljubša: Zanimivosti: Film so premierno prikazali na filmskem festivalu v Benetkah, kjer je režiser Yorgos Lanthimos prejel veliko nagrada žirije, Olivia Colman pa nagrado za najboljšo igralko.

Film je prejel več kot 150 uglednih filmskih nagrad, Colmanova pa je poleg oskarja domov odnesla še bafto za najboljšo glavno igralko in zlati globus za najboljšo glavno igralko v komediji ali muzikalu.

Olivia Colman je za vlogo kraljice Anne pridobila 16 kilogramov.

Zgodba ohlapno temelji na resničnih dogodkih. Resnična Abigail (v filmu jo igra Emma Stone ) je vstopila v službo kraljice Anne leta 1704. Moža kraljice Anne, danskega princa Georgea, film ne omenja, čeprav je ta umrl leta 1708.

Rachel Weisz), vojvodinja Marlborougha, je neposredna prednica nekdanjega britanskega premierja Winstona Churchilla in princese Diane, rojene Diana Spencer.

), vojvodinja Marlborougha, je neposredna prednica nekdanjega britanskega premierja in princese Diane, rojene . Oskarjevki Emma Stone (Dežela La la) in Rachel Weisz (Zvesti vrtnar) sta edini Američanki v igralski zasedbi. Weiszova ima sicer poleg ameriškega tudi britansko državljanstvo.

V filmu se prehranjujejo z jastogom in divjačino. Režiserjeva prejšnja filma sta bila Jastog (2015) in Ubijanje svetega jelena (2017).

Nicholas Hoult pa je z Weiszovo igral v komični drami Vse o fantu (2002).

Nicholas Hoult pa je z Weiszovo igral v komični drami Vse o fantu (2002). Kostumografinja Sandy Powell je bila hkrati zaposlena še s filmom Mary Poppins se vrača (2018). Na srečo sta obe produkciji uporabljali sosednje delovne prostore v studiih Pinewood Studios.

Powellova je bila za oba filma nominirana za oskarja, a ji je kipec speljala Ruth E. Carter za kostumografijo filma Črni panter (2018).

