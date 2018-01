Najboljši filmi in serije po mnenju kritikov so ...

Potem ko se je z zlatimi globusi začela sezona filmskih in TV-nagrad, so v četrtek v Santa Monici na prireditvi Critics' Choice Awards podelili nagrade po izboru filmskih kritikov.

Režiser Guillermo del Toro je slavil s filmom Oblika vode - se mu obeta tudi oskar? Foto: Getty Images

Nagrade, ki jih (predvsem v Los Angelesu in okolici) januarja in februarja delijo najboljšim filmskim izdelkom preteklega leta, veljajo za dokaj zanesljivega pokazatelja, kdo bo marca odnesel oskarje. Med temi nagradami so tudi nagrade po izboru filmskih kritikov, ki jih podeljuje združenje filmskih kritikov v ZDA in Kanadi.

Med filmi največ nagrad za Obliko vode

Na letošnji podelitvi nagrad kritikov je slavilo kar nekaj istih imen in izdelkov kot na nedeljski podelitvi zlatih globusov. Pravzaprav je bil najočitnejši razkorak le v najprestižnejši kategoriji - za najboljši film. Kritiki so namreč na piedestal postavili Obliko vode (The Shape of Water), medtem ko je globus dobil Trije plakati nad mestom. Oblika vode je sicer v četrtek odnesla še tri nagrade - Guillermo Del Toro je dobil nagrado za najboljšo režijo, kritiki pa so film nagradili še za scenografijo in glasbo.

Med igralci sta v glavnih vlogah slavila Gary Oldman in Frances McDormand, za stranski vlogi pa so kritiki nagradili Sama Rockwella in Allison Janney.

Po zlatem globusu je Nicole Kidman za vlogo v Majhnih lažeh dobila še nagrado kritikov. Foto: Getty Images

Med TV-serijami največ nagrad za Majhne laži

Med televizijskimi vsebinami je slavila serija Majhne laži, ki je prejela štiri nagrade: za najboljšo omejeno serijo, za najboljšo igralko v TV-filmu ali omejeni seriji (Nicole Kidman), za najboljšo moško stransko vlogo (Alexander Skarsgård) in za najboljšo žensko stransko vlogo (Laura Dern). Deklina zgodba je odnesla tri nagrade: za najboljšo dramsko serijo, najboljšo igralko v dramski seriji (Elisabeth Moss) in najboljšo stransko igralko v dramski seriji (Ann Dowd).

