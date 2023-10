Na Zagreb Film Festivalu tudi zadnji film z Radkom Poličem

V hrvaški prestolnici bo med 6. in 12 novembrom potekal 21. Zagreb Film Festival (ZFF). V različnih programskih sklopih bodo prikazali filme, ki bodo zaznamovali prihajajočo filmsko sezono. Na ogled bosta tudi zadnji film, v katerem je igral Radko Polič, in digitalno restavrirana klasika Slike iz življenja udarnika.

"Veseli nas, da bomo občinstvu lahko predstavili še eno programsko bogato in raznoliko izdajo festivala. Gre za filme, ki bodo zagotovo zaznamovali prihajajočo filmsko sezono, naše občinstvo pa jih bo gledalo med prvimi," je o letošnji izdaji ZFF danes dejal njegov direktor Boris T. Matić.

Program sestavljajo filmi z vsega sveta, pod mnoge med njimi pa so podpisani uveljavljeni filmski avtorji.

Festival bo 6. novembra odprl prvenec domače avtorice Jasne Nanut, komedija Sedmo nebo, ki je obenem eden od osmih filmov v glavnem tekmovalnem programu. V konkurenco igranih celovečercev sta se uvrstila še španska drama režiserke Estibaliz Urresola Solaguren 20,000 Species of Bees, v kateri igra najmlajša dobitnica srebrnega medveda v zgodovini Berlinala Sofia Otero, ter z nagrado občinstva na festivalu Sundance nagrajen film Radical mehiškega režiserja Christopherja Zalla.

V šolske klopi bo gledalce vrnil bosansko-hercegovski kandidat za oskarja Ekskurzija v režiji Une Gunjak, z najstniško problematiko pa se ukvarja tudi dobitnik nagrade poseben pogled v Cannesu How to Have Sex britanske režiserke Molly Manning Walker.

Za glavno nagrado srbski film in ena od največjih letošnjih festivalskih uspešnic

Za glavno nagrado se bosta potegovala še srbski film Izgubljena zemlja režiserja Vladimirja Perišića in ena od največjih letošnjih festivalskih uspešnic Pretekla življenja kanadsko-korejske avtorice Celine Song.

V glavnem programu, a zunaj konkurence bosta prikazana družinska drama Domačinstvo za početnike Gorana Stolevskega ter zgodovinski triler srbskega igralca, režiserja in producenta Dragana Bjelogrlića Čuvari formule, ki bo tudi sklenil festival.

Glavno festivalsko žirijo bodo sestavljali makedonska igralka in producentka Labina Mitevska, avstrijski scenarist in režiser Sebastian Meise in norveška producentka Renee Hansen Mlodyszewski.

V žiriji tudi slovenski režiser

V žiriji za kratkometražni tekmovalni program, v katerem je deset filmov, bo poleg hrvaškega režiserja Josipa Lukića in soustanovitelja festivala Vienna Shorts Daniela Ebnerja tudi slovenski režiser Matjaž Ivanišin.

Tekmovalni program festivala Spet z nami prinaša šest filmov avtorjev iz prejšnjih glavnih programov ZFF. Med njimi bosta tudi Priscilla Sofie Coppole in Pamtim samo sretne dane hrvaškega režiserja Nevia Marasovića, ki je obenem zadnji film, v katerem je igral lani umrli Polič.

Program Velikih pet, v katerega so uvrščeni filmi petih največjih evropskih kinematografij, bo prinesel z zlato palmo nagrajeno sodno dramo Anatomija padca francoske režiserke Justine Triet, britansko dramo Andrewa Haigha All of Us Strangers, dobitnika srebrnega medveda Afire nemškega režiserja Christiana Petzolda, italijansko dramo v režiji Marca Bellocchija Kidnapped in španski film Upon Entry Alejadra Rojasa.

ZFF bo do 12. novembra ponudil še vrsto filmov v drugih festivalskih sklopih. Med njimi bo Mreža festivalov Jadranske regije, iz katere organizatorji ZFF kot posebno zanimivost izpostavljajo projekcijo digitalno restavrirane klasike iz leta 1972 režiserja Bate Čengića Slike iz življenja udarnika, pri kateri je kot direktor fotografije sodeloval Karpo Godina. Digitalno restavrirano kopijo filma so sicer premierno prikazali na letošnjem Beneškem filmskem festivalu.

