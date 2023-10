Na temo upora se začenja 29. festival Mesto žensk

"Ob neprestanih napadih na reproduktivne pravice, militarizaciji in naraščajoči revščini se stanje enakosti spolov po vsem svetu močno slabša, a si hkrati ženske v družbi aktivno utrjujejo svoj položaj. Poudarek 29. edicije festivala Mesto žensk ne bo na objokovanju izgub, temveč na prizadevanjih za naš vseprisotni upor in njegove nenehne pridobitve," je ob festivalu zapisala ekipa Mesta žensk.

Na festival so povabile umetnice in umetnike z vsega sveta. V Stari mestni elektrarni bodo gostovali Catherine Malabou na predavanju ob svoji knjigi Izbrisani užitek, avtorici in izvajalki Maja Pelević in Olga Dimitrijević s predstavo Svet brez žensk, koreografinja Nikita Maheshwary s predstavo Ostanki, kar puščamo za sabo, koreograf Daniele Ninarello s predstavo Gneča telesa ter Maja Dekleva Lapajne in Alenka Marinič s predstavo Na tleh.

Skupinska razstava Arheologija upora želi izpostaviti, da so ženske ustvarjale svojo lastno usodo s številnimi dejanji zavrnitve, kljubovanji in drugimi oblikami šibkega ali civilnega upora.

Programska vodja festivala Iva Kovač Foto: STA

Kuratorka Iva Kovač je teoretsko podlago za razstavo našla v delu Feministični antifašizem: protijavnosti skupnega, v katerem Ewa Majewska predstavi termin šibek upor, ki stoji nasproti herojski pripovedi revolucionarnih bojev zadnjih 300 let. Podobno po njenih besedah trdita Erica Chenoweth in Maria J. Stephan v delu Zakaj civilni upor deluje: strateška logika nenasilnega konflikta, in sicer da nenasilna gibanja omogočajo širšo udeležbo družbenih slojev in vključujejo bolj raznolike udeleženke oziroma udeležence kot "nasilna gibanja telesno zmožnih, večinoma belih cismoških". Tovrstna gibanja zato dopuščajo bolj raznolike strategije upora.

Kot so še zapisali v Društvu za promocijo žensk v kulturi - Mesto žensk o letošnji tematiki festivala, je bil zgodovinsko gledano velik del feminističnega organiziranja in dejavnosti, ki so jih izvajale ženske, usmerjen k miru in proti zatiranju. Ženske so na globalni ravni sprožile in sodelovale pri številnih oboroženih in miroljubnih bojih, umetniške prakse pa so z njimi velikokrat aktivno sodelovale, jih izražale ali dokumentirale.

V filmskem delu bodo prikazali zgodbe osebnih bojev posameznic za samoodločanje, avtonomijo in dostojanstvo, festival pa bo spremljal tudi glasbeni program. Potekal bo do 14. oktobra na različnih ljubljanskih prizoriščih.