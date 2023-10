Na Vršiču padla prva klapa nove slovenske črne komedije

Na Vršiču so v sredo začeli snemati novi igrani celovečerni film To je rop! pod režijsko taktirko Gregorja Andolška, ki se podpisuje tudi kot soscenarist.

Črna komedija pripoveduje o Rajku (Stane Tomazin), poklicnem čarovniku, ki si med delom v nakupovalnem središču zlomi roko ter nato neuspešno poskuša od zavarovalnice Tangenta dobiti odškodnino.

Pri zavarovalnici ga razume le dobrosrčni zavarovalniški agent Marcel (Gregor Čušin), ki začuti njegovo stisko in mu poskuša pomagati do odškodnine tako, da se obrne kar na direktorja zavarovalnice (Uroš Smolej). Ko tudi pri njem ni posluha za Rajkov primer, se Marcel odloči, da bo direktorja ugrabil. Na begu z ugrabljenim direktorjem se jim nepričakovano pridruži urbana nomadka (Tijana Zinajić), ki s svojo drugačnostjo Rajka privlači. Skupaj se pred policijo zatečejo v skrito lovsko kočo. A policija jim je za petami in izkaže se, da je ugrabitev direktorja še najmanjši zločin, ki ga preiskujejo, so vsebino črne komedije povzeli pri Slovenskem filmskem centru (SFC).

Komedija, kriminalka, film ceste in pregon hkrati

Režiser Gregor Andolšek, ki je scenarij spisal skupaj s soscenaristoma Miho Zbašnikom in Markom Bratušem, je povedal, da je to film o boju slehernika, ki se znajde pred neusmiljenim sistemom, ki mu ni kos. "Film si predstavljam kot mešanico žanrov, ki jih imam rad, komedije, a hkrati tudi kriminalke, filma ceste in pregona. Ni zamišljen kot socialna drama, čeprav je tematsko družbeno kritičen, se vseeno bolj fokusira na smeh in avanturo ter občutek, da so mogoče najlepši trenutki v življenju ravno ti brezupni in absurdni boji za naš obstoj," je povedal Andolšek.

Foto: Domen Martinčič

"Glede na to, s kakšno ekipo in s kakšno igralsko zasedbo se že precej časa vneto in strastno pripravljamo, se veselim, da naš film zaživi in da je končno padla prva klapa. Upam, da bomo ustvarili komunikativen film, v katerem se bodo gledalci prepoznali in ob katerem se bodo lahko smejali na svoj račun," je dodal režiser.

Za filmski projekt je predvidenih 33 snemalnih dni. Film bodo snemali na različnih prizoriščih po Ljubljani, Vipavi, Ajdovščini, na Vršiču, Jezerskem, v Kranju in Bohinju. Snemanje se bo predvidoma zaključilo 10. decembra.

To je rop! je samostojni celovečerni igrani prvenec Gregorja Andolška, ki je v tandemu s Tijano Zinajič že leta 2015 režiral srednjemetražni film Zgodbe s sekreta. Andolšek je član in soustanovitelj Benjamin Produkcije ter avtor več videospotov in dveh kratkih filmov, Tunel (2018) in Entre Potes (2007), ki sta obiskala več mednarodnih festivalov. Andolšek je leta 2008 diplomiral iz filmske režije v Parizu na šoli EICAR, sicer pa je tudi kitarist in vokalist glasbene skupine Čao Portorož.

