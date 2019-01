Na HBO je prispela tretja sezona Pravega detektiva #video #foto

Nova sezona serije Pravi detektiv (True Detective) se osredotoča na grozovit umor, ki se je zgodil v osrčju gorovja Ozark, in na skrivnost, ki se odvija v treh različnih časovnih obdobjih in postaja iz leta v leto večja.

Glavni zvezdnik tretje sezone Mahershala Ali je lani prejel oskarja za stransko vlogo v filmu Mesečina (Moonlight). Igral bo Wayna Hayesa, detektiva iz severozahodnega Arkansasa.

V novi sezoni, pod katero se je podpisal Nic Pizzolatto, bosta igrala tudi Carmen Ejogo in Stephen Dorff.

Serija Pravi detektiv je bila do zdaj nominirana za kar 13 emmyjev in štiri zlate globuse, znana pa je tudi po velikih igralskih imenih v glavnih vlogah.

V prvi sezoni sta odlična detektiva upodobila Matthew McConaughey in Woody Harrelson, v drugi pa sta gledalce skozi preiskavo bizarnega umora v Kaliforniji vodila Colin Farrell in Vince Vaughn.

Prva dva dela tretje sezone in prvi dve sezoni serije Pravi detektiv so na voljo na storitvah videa na zahtevo HBO On Demand in HBO GO, novi deli pa bodo tja prispeli vsak ponedeljek zjutraj.

