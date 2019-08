Moč prijateljstva in zmaga ljubezni nad sovraštvom

Oglasno sporočilo

Animirano fantazijsko pustolovščino je režiral Sven Unterwaldt, scenarij pa so napisali Gerrit Hermans, Marco Petry, Hortense Ullrich in Toby Genkel. Gre za remake televizijske serije iz leta 1994. Osnovan je po istih karakterjih, ki so jih ustvarili Peter Maffay, Gregor Rottschalk in Rolf Zuckowski.

Na voljo je že NAPOVEDNIK, animirana avantura ZMAJČEK TABALUGA pa prihaja na redni spored v kinematografe 29. AVGUSTA 2019.

O ZGODBI:

Mali zmajček Tabaluga živi na idilični Grenlandiji z najboljšim prijateljem, pikapolonico Bullyjem in očimom krokarjem Kolkom.

Vse bi lahko bilo popolno, če bi Tabaluga, ki je zadnji svoje vrste, lahko bruhal ogenj, a ker tega ne zna, se ne počuti kot pravi zmaj. Da bi v sebi poiskal ogenj, se z Buddyjem odpravi na Islandijo. Na potovanju srečata polarnega medveda Limba in prelepo ledeno princeso Lilli. Tabaluga prav z njeno pomočjo odkrije moč ljubezni in mu končno le uspe zanetiti svoj ogenj. Zahvaljujoč Lilli prav tako dobi moč, da se sooči z zlobnim snežakom Arktosom, ki vlada na Islandiji.

Animirana pustolovščina predstavlja zgodbo o moči prijateljstva, o zmagi ljubezni nad sovraštvom, na nepozabni avanturi pa ne manjka vznemirljivih in zabavnih pustolovščin ter nepričakovanih preobratov.

IGRALSKA ZASEDBA: Cameron Ansell, Kristin Fairlie, Benedict Campbell, Dan Petronijevic, Elizabeth Hanna, Ellen Ray Hennessy, Kevin Dennis, Richard Waugh, Rick Miller, Zach Bennett, Linda Teaodosiu

REŽIJA: Sven Unterwaldt

SCENARIJ: Gerrit Hermans, Marco Petry, Hortense Ullrich, Toby Genkel

PO IZVIRNI IDEJI: Peter Maffay, Gregor Rottschalk, Helme Heine, Rolf Zuckowski

PRODUKCIJA: Tempest Film, Helge Sasse, Solveig Fina

ŽANR: animirana avantura

Naročnik oglasnega sporočila je Karantanija Cinemas.