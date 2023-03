Med snemanjem oddaje ustrelili Simona Cowella: To je sramotno

Med snemanjem oddaje Britanija ima talent je novi žirant Bruno Tonioli na odru z lokom ustrelil Simona Cowella. Šlo je za potegavščino, ki pa je bila deležna številnih kritik in zgražanj nad producenti oddaje in žirantom.

Med avdicijami za novo, že 16. sezono oddaje Britanija ima talent se je Simon Cowell pošalil iz novega žiranta Bruna Toniolija. Ta je pred občinstvom z zavezanimi očmi s samostrelom "ustrelil" svojega kolega. Občinstvo je zaradi šoka začelo kričati, Tonioli pa je bil prestrašen, saj je mislil, da je svojega kolega res ustrelil. Kljub temu da je šlo za potegavščino, so h Cowellu pritekli tudi reševalci, kar je dogodek naredilo še bolj resničen.

Oddaja je bila deležna številnih kritik

Posnetek se je hitro razširil na družbenih omrežjih, opremljen pa je bil s sporočilom, da gre za občutljivo vsebino. Nad potegavščino pa večina ni bila navdušena, zato je bila oddaja deležna številnih kritik.

Za britanski časopis The Sun se je oglasila ena od žrtev takšnega napada Laura Sugden, ki je leta 2018 izgubila svojega partnerja. Sosed je namreč s samostrelom oba ustrelil na njunem domu blizu Driffielda v Yorksu. Partner je umrl na kraju dogodka, Laura, ki je bila takrat noseča, pa je bila ustreljena v glavo in je preživela.

"To je popolnoma sramotno. To ni šala. Ne morem verjeti, da je to sploh dovoljeno. Gre za smrtonosno orožje. Bila sem v situaciji, ko sem nekoga izgubila. Da je oddaja Britanija ima talent to predstavila kot potegavščino, se mi zdi res nespoštljivo," je povedala. In dodala: "Oddajo bodo gledali tudi ljudje, ki so zaradi tega orožja izgubili svoje ljubljene. Ne morem razumeti, kako bi se to komu zdelo smešno. Če bodo to pokazali v oddaji, ki sem jo sicer vedno spremljala, je ne bom gledala nikoli več."

Žiranti 16. sezone oddaje Britanija ima talent: (od leve proti desni) Bruno Tonioli, Alesha Dixon, Amanda Holden in Simon Cowell. Foto: Profimedia

Tudi novemu žirantu se je potegavščina zdela neprimerna

Ker je bil posnetek deležen številnih kritik, se producenti zdaj odločajo, ali naj ta del izločijo iz oddaje. Tonioli je kasneje povedal, da se sprva ni zavedal, da gre za potegavščino, ki se mu zdi zelo "neprimerna".

Cowell se je na podoben način leta 2021 pošalil tudi z igralko Sofio Vergara, s katero sta sodelovala v oddaji Amerika ima talent. Tudi njo je zavedel, da ga je ustrelila.

Predsednik Nacionalne zveze za samostrele John Bingham je za The Sun povedal, da so samostreli, če jih uporabljamo odgovorno, sicer varno orožje. "Neodgovorna uporaba kateregakoli orožja je nevarna in je ne smemo opravičevati. Pretentati nekoga, da bi verjel, da je ubil drugo osebo, je nepremišljeno, neodgovorno in bi se lahko štelo za nezakonito," je pojasnil.

Cowell se je na podoben način leta 2021 pošalil tudi z igralko Sofio Vergara, s katero sta sodelovala v oddaji Amerika ima talent. Foto: Profimedia