Lori Loughlin, sicer najbolj poznana po vlogi tete Becky iz serije Polna hiša, se vrača na delo. Ponovno bo prevzela vlogo Abigail Stanton v drugi sezoni serije When Hope Calls na priljubljeni mreži Hallmark. Podjetje, ki ima v lasti to mrežo, je sicer pred dvema letoma, ko se je razvedelo, da je Lori ena od slavnih in bogatih, ki so hoteli s prevaro svoje otroke vpisali na ugledne univerze, odločno dejalo, da so z igralko opravili.

A kot kaže, so se strasti pomirile, predvsem pa je 57-letna zvezdnica odslužila kazen zaradi goljufije. Poleg dvomesečne zaporne kazni ji je sodišče naložilo še 150 tisoč dolarjev (približno 128 tisoč evrov) denarne kazni in 100 ur družbeno koristnega dela. Njen mož Mossimo Giannulli, ki je prav tako sodeloval pri prevari, pa je dobil pet mesecev zapora, 250 tisoč dolarjev (približno 213 tisoč evrov) denarne kazni in 250 ur družbeno koristnega dela.

Lori (desno) kot Abigail Stanton v seriji Glas srca Foto: Guliverimage

Kot priljubljeni lik dobila novo priložnost

Preden je ameriški zvezni preiskovalni urad FBI odkril prevare z vpisi na ugledne univerze, je bila Lori del zasedbe uspešne Hallmarkove serije Glas srca. Snemanje so v času razkritja prekinili, Lorijin lik Abigail Stanton pa izbrisali iz scenarija, češ da je odšla negovat obolelega družinskega člana.

Kdaj pa se Lori kot Abigail vrača v When Hope Calls, ki je "spinoff" serije Glas srca, še ni znano, in tudi ne, ali se bo sploh vrnila. Romantična drama o mladi učiteljici iz premožne družine je maja namreč dobila zeleno luč za snemanje že devete sezone.

Zaradi prevare z univerzami je že odslužila naložene kazni. Foto: Guliverimage

Pol milijona za vpis hčerk na prestižno univerzo

Lori in njen mož sta bila le dva od skoraj 50 ljudi (med njimi tudi igralka Felicity Huffman iz serije Razočarane gospodinje), ki jih je FBI obtožil in aretiral v okviru prevare z elitnimi univerzami, pri čemer so z visokimi podkupninami poskrbeli, da so njihovi otroci prišli na ugledne šole.

Glavni organizator prevar je bil William Singer, ki je prek svojega podjetja uredil, da so imeli otroci bogatih možnost priti do najboljše izobrazbe, kar jo je moč kupiti. Lori mu je z možem plačala kar pol milijona, da bi obe hčerki, Isabella Rose in Olivia Jade, postali študentki Univerze Južne Kalifornije kot nadarjeni veslačici. Singer je zanju pripravil lažni profil, v katerem je bilo navedeno, da sta obe uspešni veslačici, čeprav se nobena od njiju ne ukvarja s tem športom.

Preberite več: