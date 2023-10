Kot je pojasnil, se počuti pripravljenega, da se po velikem uspehu zadnjega filma The Great Escaper poslovi od Hollywooda. "Ugotovil sem, da ima film, v katerem sem igral glavno vlogo, neverjetne ocene. Edine vloge, ki jih bom zdaj še dobil, so vloge starcev. In pomislil sem, da bi kariero raje končal na ta način," je o upokojitvi povedal dvakratni dobitnik nagrade oskar.

Zdaj se bo posvetil pisanju knjig

Kot razlog, da se ni upokojil že prej, je navedel dejstvo, da je pomembno, da v filmih nastopajo tudi starejši liki. Zdaj se bo, kot je povedal v intervjuju, posvetil predvsem pisanju knjig. Novembra namreč izide njegov triler Deadly Game. "Ko sem dobil covid-19, nisem imel kaj početi. Nisem mogel delati na nobenem filmu. Vedno sem si želel biti pisatelj, zato sem napisal več biografij," je dejal o pisanju knjig in dodal, da namerava pisati še naprej: "Nekoč bom napisal še eno knjigo. Pri snemanju filmov moraš vstati ob 6.30 zjutraj, se naučiti besedila in delati do desete ure zvečer. Pri pisanju knjig pa ti ni treba vstati iz postelje. Potrebuješ le svinčnik in papir."

Michael Caine je v svoji skoraj 70-letni igralski karieri zaigral v več kot 130 različnih filmih in osvojil dva oskarja, tri zlate globuse, nagrado Združenja filmskih igralcev in nagrado BAFTA. Med njegovimi najpomembnejšimi uspehi so vloge v filmih, kot so Vitez teme (The Dark Knight), Medzvezdje (Interstellar), Batman: Na začetku (Batman Begins) in Upokojitev v stilu (Going in Style).

Velja za enega najboljših igralcev vseh časov. Da se namerava upokojiti, je sicer nakazal že večkrat, a si je nato vedno premislil.

Devetdesetletni Caine na premieri filma King of Thieves leta 2018. Foto: Reuters

