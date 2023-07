Legendarni igralec leto po smrti nominiran za emmyja

"Hvaležna sem članom Ameriške televizijske akademije, da so mojega očeta počastili s to nominacijo. Na svojo izvedbo te vloge je bil neizmerno ponosen," je ob novici, da je Ray Liotta prejel posthumno nominacijo za stransko vlogo v seriji Black Bird, sporočila njegova hči Karsen Liotta.

Serijo Black Bird so na pretočni platformi Apple TV+ premierno prikazali lani poleti, po smrti Liotte, ki je umrl 26. maja lani zaradi akutnega srčnega popuščanja in pljučnega edema. V seriji je zaigral v vlogi očeta zvezdnika ameriškega nogometa, ki začne preprodajati droge. Tega je odigral Taron Egerton, ki je prav tako nominiran za emmyja. Skupno je serija Black Bird dobila štiri nominacije.

Prevlada HBO-jevih serij

Med letošnjimi nominiranci za emmyje je najuspešnejša HBO-jeva serija Nasledstvo (Succession), ki je skupno odnesla 27 nominacij in v nekaterih kategorijah močno prevladuje. V kategoriji glavnega igralca v dramski seriji so na primer nominirani kar trije igralci iz Nasledstva (Brian Cox, Kieran Culkin in Jeremy Strong).

Tudi sicer je HBO oziroma pretočna platforma HBO Max s svojimi izdelki odnesla občutno največ nominacij, ob Nasledstvu dominirata Zadnji med nami (The Last of Us) s 24 in Beli lotos (The White Lotus) s 23 nominacijami. Na četrtem mestu je z 20 nominacijami komična serija Ted Lasso na pretočni platformi Apple TV+.

