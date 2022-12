Koliko sta Harry in Meghan dobila za eksplozivni dokumentarec na Netflixu?

V četrtek je na Netflixu premiero dočakal dokumentarec Harry & Meghan, v katerem britanski princ in njegova žena razkrivata podrobnosti o svoji zvezi in težkih trenutkih, ki sta jih doživljala na Otoku.

Novi Netflixov dokumentarec s princem Harryjem in njegovo ženo Meghan Markle v javnosti sproža burne odzive - tako pozitivne kot negativne. Medtem ko mnogi hvalijo njun pogum, da sta izstopila iz britanske kraljeve družine in se odrekla koristim, ki jih ta prinaša, ju drugi kritizirajo, da to zgodbo le izkoriščata za finančno korist.

Ob tem se mnogi sprašujejo, kako velika je bila ta korist. Po poročanju medijev Deadline in Us Weekly naj bi Harry in Meghan z Netflixom podpisala večletno pogodbo, vredno med 100 in 150 milijoni dolarjev (med 95 in 142 milijoni evrov). V okviru te pogodbe sta že posnela dokumentarec, v prihodnje pa naj bi sodelovala pri produkciji različnih dokumentarcev, serij in filmov, pa tudi vsebin za otroke.

Med temi oddajami naj bi bil tudi dokumentarec o tekmovalcih športnih iger Invictus, dobrodelnega dogodka pod pokroviteljstvom princa Harryja.

Princ ima v žepu tudi precej težko pogodbo za svojo biografijo Spare (Rezerva), ki naj bi izšla januarja. Po poročanju Page Six je od založbe Penguin Random House prejel predujem v višini 20 milijonov dolarjev (19 milijonov evrov), ob tem pa naj bi založba v dobrodelne namene donirala še okoli 1,5 milijona evrov.

V književne vode se je že lani podala tudi Meghan, izdala je otroško knjigo The Bench (Klopca), za katero naj bi po pisanju Daily Maila dobila okoli 600 tisoč dolarjev predujma (570 tisoč evrov).

Harry in Meghan imata pogodbo tudi s pretočno platformo Spotify, v okviru katere Meghan snema podkaste z različnimi zvezdniškimi gosti. Ta pogodba naj bi jima po poročanju Forbesa prinesla med 15 in 25 milijoni dolarjev (med 14 in 24 milijoni evrov).

