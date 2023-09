Kim Kardashian v znani TV-seriji: kako se je odrezala kot igralka?

Če privzamemo, da Kim Kardashian v resničnostnih šovih ne igra, potem je njena vloga v antologijski seriji Ameriška grozljivka (American Horror Story) ena prvih, nedvomno pa ena največjih do zdaj.

V 12. sezoni Ameriške grozljivke ima eno od glavnih vlog, igra piarovko igralke Anne, ki jo je upodobila Emma Roberts. Zgodba tokratne sezone spominja na premiso filma Rosemaryjin otrok (Rosemary's Baby), že od same napovedi, da bo v njej igrala tudi Kim Kardashian, pa se vsi ukvarjajo s tem, kako se bo odrezala.

Po ogledu prvega dela, ki je na kanalu FX in platformi Hulu premiero dočakal ta teden, je bila večina zapisov kritikov pričakovano posvečena igri Kim Kardashian. In večina ji je presenetljivo naklonjena - s pridržkom, da tako ali tako niso pričakovali preveč.

"Kim Kardashian je daleč najboljši del te sezone, zaradi nje jo bo vredno gledati," so zapisali pri The Daily Beast. "Zaradi njene izumetničene igre in znanega obraza bo serijo morda težko jemati povsem resno, toda morda potrebuje prav to - sezono, ki se ne jemlje resno, ampak je preprosto zabavna."

"Kakšna je njena igra? Odlično je zadela ambiciozno in tekmovalno osebnost, kakršne so v zabavni industriji," so jo pohvalili pri Deadline, "zdi se, kot da pri tem posnema svojo mamo in menedžerko Kris Jenner. Je popolna izbira za to vlogo, zato se prenehajte razburjati - saj ne igra v Shakespearjevi igri."

Javnost pa je bila po drugi strani manj prizanesljiva, mnogi so bili mnenja, da je vlogo dobila le zaradi svoje prepoznavnosti, ne pa igralskega talenta. "Vsak stavek izgovori enako brezizrazno. Preprosto zanič je. Žal mi je za vse nadarjene igralce in igralke, ki so morali delati z njo," je komentirala neka spletna uporabnica, drug uporabnik pa je pribil: "Družina Kardashian JE ameriška grozljivka."

